موجز أنباء العالم الخميس: ضغط ترامب واغتيال قائد إيراني ومثول مادورو أمام القضاء

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران للتفاوض “قبل فوات الأوان” رغم رفضها، وسط وساطات دولية، وتصعيد عسكري متبادل شمل اغتيالات وضربات، وسقوط ضحايا، بالتزامن مع تداعيات اقتصادية عالمية وارتفاع النفط واضطرابات التجارة الدولية وتوسع التوترات الإقليمية.

حضّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إيران على التعامل "بجدية" في ملف التفاوض لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، "قبل فوات الأوان"، بعد أن أعلنت طهران أن "لا نية لها للتفاوض" حاليا.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن محادثات غير مباشرة بوساطة من إسلام آباد، تُجرى بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى لوضع حد للحرب.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة تقوم مع أطراف أخرى بنقل رسائل بين إيران والولايات المتحدة، سعيا لإنهاء الحرب.

وشدّد مجلس التعاون الخليجي على أهمية مشاركة دول الخليج في أي محادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وتحدث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي عن "إشارات" إيرانية مؤيدة لمفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب، في ما وصفها بأنها "بارقة أمل".

ميدانيا، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، في غارة جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته نفذت موجة من الضربات في كل أنحاء إيران، بما في ذلك في مدينة أصفهان في وسط البلاد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لهجمات صاروخية إيرانية الخميس، أسفرت بحسب مسعفين عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة فضلا عن بعض الأضرار المادية.

وفي أبو طبي، قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط شظايا ناجمة عن صاروخ بالستي اعترضته الدفاعات الجوية الإماراتية على مشارف العاصمة، وفق ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "لا تحتاج حلف الأطلسي بشيء"، وذلك في تصريح انتقد فيه عدم مساهمة دول الحلف في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأعلن رئيس الحكومة الماليزية، أنور إبراهيم، أن إيران تسمح لناقلات نفط ماليزية بعبور مضيق هرمز بعد محادثات مع مسؤولين في طهران وأنقرة وغيرهما من العواصم الإقليمية.

ودعت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، دول مجموعة السبع إلى أن تدعم "جماعيا" وضع حد للحرب في الشرق الأوسط.

من جهته اعتبر الكرملين أن الحديث عن إرسال روسيا شحنة من المسيّرات الى إيران هو "أكاذيب"، وذلك تعليقا على تقرير لصحيفة بريطانية بهذا الشأن.

وأصيب بحار على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تشارك في الحرب على إيران، في حادثة "غير قتالية"، حسبما أعلن الجيش الأميركي الخميس.

لبنان وإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات بجنوب لبنان، وذلك بعد إعلانه عن تنفيذ عمليات برية في الأراضي اللبنانية.

وقاطع وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل جلسة مجلس الوزراء، الخميس، اعتراضا على قرار السلطات طرد السفير الإيراني.

وأرسلت مصر إلى لبنان شحنة مساعدات "إنسانية وإغاثية متنوعة" تزن نحو ألف طن مقدمة إلى النازحين بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارة إلى بيروت دعا خلالها إلى وقف فوري "للعدوان" الإسرائيلي.

العراق

أكّد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن "أي ادعاءات" بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية "كاذبة بشكل قاطع"، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت سبعة قتلى.

لندن والتجارة العالمية وعواصم

حذّرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، من أن النظام التجاري العالمي يشهد "أسوأ اضطرابات منذ ثمانية عقود"، وذلك في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري للمنظمة الخميس.

وارتفعت أسعار النفط وسط الغموض الذي يكتنف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

وأعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الخميس، خفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو، ورجّحت ارتفاع التضخم في عام 2026، وذلك بعد أن تسببت حرب الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، الخميس، أنها ستُفرج عن 17 مليار دولار إضافية الشهر المقبل، وستُمدد التخفيضات على ضريبة الوقود، وذلك لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

كما أعلنت اليابان أنها بدأت الإفراج عن جزء آخر من احتياطها النفطي الإستراتيجي، سعيا للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.

ووصلت إلى الفليبين سفينة تحمل أكثر من 700 ألف برميل من النفط الخام الروسي، وفق ما أفاد مصدر مطلع، بعد أيام من إعلان مانيلا حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بسبب الحرب.

روسيا

أعلن الكرملين، الخميس، أن عددا من البرلمانيين الروس يزورون الولايات المتحدة في محاولة لـ"إحياء" العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأعرب الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، الذي تربطه علاقات وثيقة بكل من نظيريه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خشيته من وصول محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى طريق مسدود.

تركيا

تعرّضت ناقلة نفط تديرها تركيا لهجوم، صباح الخميس، في البحر الأسود يرجّح أنه بمسيّرة بحرية، وفق ما أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.

السودان

قُتل 28 مدنيا على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية، الخميس، مع تصاعد وتيرة الهجمات خلال الحرب المستمرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

بروكسل

أفاد تقرير لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس بأن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي ليبلغ 574 مليار دولار في عام 2025.

ووافق البرلمان الأوروبي بشروط على اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كوريا الشمالية

وقّعت بيلاروس وكوريا الشمالية "معاهدة صداقة وتعاون"، الخميس، خلال أول زيارة رسمية للرئيس ألكسندر لوكاشنكو إلى بيونغ يانغ، فيما يواجه البلدان الحليفان لروسيا عقوبات غربية واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

نيويورك

يمثل الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، أمام محكمة في نيويورك الخميس للمرة الثانية منذ اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية مباغتة في كراكاس.

أديس أبابا

قُتل تسعة مهاجرين وفُقد 45 آخرون إثر غرق قارب يقل 320 شخصا الثلاثاء قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الخميس.