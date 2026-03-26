واشنطن تعيد توجيه سلاحها: من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط تحت ضغط حرب إيران

تبحث الولايات المتحدة تحويل شحنات أسلحة مخصصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف مخزونها العسكري بفعل الحرب على إيران، بالتوازي مع توسيع الإنتاج العسكري وتسريع تصنيع أنظمة دفاعية وهجومية لمواكبة تصعيدها في المنطقة.

تدرس وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إعادة توجيه شحنات أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا نحو الشرق الأوسط، في ظل استنزاف مخزون الذخائر الحيوية نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة في إطار الحرب على إيران، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة، أن من بين الأسلحة التي يجري بحث تحويلها صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي، جرى شراؤها ضمن مبادرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أُطلقت العام الماضي، تقوم على شراء دول شريكة أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، أن القوات الأميركية استهدفت أكثر من 10 آلاف موقع داخل إيران، مدعيا أن العمليات تسير نحو تقليص قدرة طهران على بسط نفوذها خارج حدودها.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، قال متحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع ستعمل على "ضمان حصول القوات الأميركية وقوات الحلفاء والشركاء على ما تحتاجه للقتال وتحقيق النصر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويسلط هذا التوجه الضوء على الضغوط المتزايدة على مخزونات الذخائر الأميركية، في ظل الاستهلاك المكثف للصواريخ الاعتراضية سواء من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائها في الخليج، لمواجهة الهجمات الإيرانية.

وفي هذا السياق، أعلن البنتاغون عن إبرام اتفاقيات مع شركات تصنيع أسلحة، بينها "لوكهيد مارتن" و"بي إيه إي سيستمز"، لزيادة إنتاج مكونات أساسية لأنظمة الدفاع الصاروخي، خصوصًا نظام "ثاد"، الذي شهد استخدامًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة، حيث تقرر رفع إنتاج بعض مكوناته، مثل رؤوس التوجيه، إلى أربعة أضعاف.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تسريع إنتاج صاروخ "PrSM" الباليستي التكتيكي، الذي يُستخدم لأول مرة في الحرب ضد إيران ويُعد بديلًا لصاروخ "أتاكمس"، إلى جانب اتفاقية إضافية مع "هانيويل إيروسبايس" لزيادة إنتاج مكونات إلكترونية حيوية، في خطوة تهدف إلى وضع الصناعات الدفاعية الأميركية في حالة تأهب قصوى وتعزيز ما وصفته بـ"ترسانة الحرية".