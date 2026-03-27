أستراليا تدافع عن دعمها للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وسط انتقادات ترامب

أستراليا تؤكد دعمها للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بعد انتقاد الرئيس ترامب لمساهماتها، مؤكدة أن كل طلبات المساعدة التي قُدمت لها تمت الموافقة عليها، ومشيرة إلى حرصها على خفض التصعيد وتأثيراته الاقتصادية العالمية.

دافعت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، عن جهودها في دعم الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب مساهمات أستراليا بأنها "ليست عظيمة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد دعوته دولاً صديقة مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا لإرسال سفن حربية لتأمين طرق إمداد النفط عبر مضيق هرمز، وسط رفض بعض هذه الدول الاقتراح.

وردّ رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي بأن كانبيرا، العاصمة الاتحادية لأستراليا، على اتصال وثيق بدول الخليج المتضررة من الهجمات الإيرانية، مشيرًا إلى أن أستراليا أرسلت طائرة استطلاع للمساعدة في الدفاع عن الإمارات حيث يعيش العديد من المواطنين الأستراليين، مؤكدًا أن كل الطلبات المقدمة لأستراليا تمت الموافقة عليها.

وأوضح ألبانيزي أن أي إجراءات لم يتم التشاور بشأنها مسبقًا مع أستراليا، مشيرًا إلى احترام بلاده لقرار واشنطن، بينما أكدت الحكومة حرصها على خفض التصعيد بسبب تأثيراته الاقتصادية العالمية.

وتعد الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي لأستراليا، والشريك في اتفاقية "أوكوس" الثلاثية لبناء غواصات نووية لمواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا من الصين.