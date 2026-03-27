إيران تدعو لإخلاء مناطق قرب القوات الأميركية وتحذّر من استهداف فنادق

دعا الحرس الثوري الإيراني المدنيين بالشرق الأوسط للابتعاد عن مواقع القوات الأميركية، محذراً من استهدافها، بما يشمل فنادق يقيم فيها عسكريون، وسط اتهامات لواشنطن باستخدام المدنيين دروعا بشرية مع تصاعد الحرب واقترابها من شهرها الأول.

دعا الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، المدنيين في الشرق الأوسط، للابتعاد عن مناطق انتشار القوات الأميركية، بينما حذّرت القوات المسلحة من استهداف فنادق يستخدمها العسكريون الأميركيون، مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الأول.

وأورد الحرس في بيان عبر موقعه "سباه نيوز" أن "القوات الأميركية الصهيونية... تحاول استخدام المواقع المدنية والناس الأبرياء دروعا بشرية".

وأضاف: "ننصحكم بأن تغادروا بشكل عاجل المواقع حيث تتمركز قوات أميركية لكي لا يصيبكم أي ضرر".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، أبو الفضل شكارجي، للتلفزيون الرسمي ليل الخميس "عندما يدخل جميع (العسكريين) الأميركيين إلى فندق، فإنه يصبح أميركيا من وجهة نظرنا".

وأضاف: "هل ينبغي لنا أن نقف متفرجين ونسمح للأميركيين بضربنا؟ عندما نرد، فمن الطبيعي أن نستهدفهم أينما كانوا".

وكان وزير الخارجية، عباس عراقجي، قد اتهم القوات الأميركية، الخميس، باستخدام المدنيين في دول الخليج دروعا بشرية.

وقال عبر منصة "إكس"، إنه "منذ بداية هذه الحرب، فرّ الجنود الأميركيون من القواعد العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي للاختباء في الفنادق والمكاتب"، داعيا الفنادق إلى رفض استضافتهم.

بدورها، نقلت وكالة "فارس" عن مصادر لم تسمّها، أن إيران وجهت "تحذيرات حازمة" إلى الفنادق في المنطقة، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأضافت أن الجيش الإيراني حدّد قوات أميركية تستخدم مواقع مشابهة في سورية ولبنان وجيبوتي.