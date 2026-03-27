الجيش الإسرائيلي يشنّ هجمات واسعة في طهران والحرس الثوري يعلن ضرب مواقع بإسرائيل والخليج

أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة على بنية تحتية في طهران، فيما رد الحرس الثوري بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت مواقع عسكرية وطاقة في إسرائيل ودول خليجية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق هجمات الطاقة مؤقتا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شنّ موجة هجمات واسعة النطاق في قلب العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة، استهدفت بنية تحتية للنظام الإيراني، فيما قال الحرس الثوري الإيراني، إنه نفذ موجة جديدة من الضربات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية وطاقة في إسرائيل، ودول في الخليج.

وذكر الحرس الثوري في بيان، أن الضربات نفّذت بصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى و"مسيّرات مدمّرة ومتجوّلة"، واستهدفت مواقع في إسرائيل والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وأضاف البيان أنه تم استهداف منشأة صيانة لنظام باتريوت الأميركي للدفاع الجوي في البحرين.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الخميس - الجمعة، تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام لغاية 6 نيسان/ أبريل المقبل، وفق ما قال إنه بناء على طلب طهران، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية، وتسير على نحو جيّد، "رغم التصريحات المغلوطة".

