الحرس الثوري يعلن إعادة ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز أدراجها

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور هرمز أدراجها، مجددا التأكيد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانئ مرتبطة بـ"العدو"، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وقال الحرس "صباح اليوم، وعقب أكاذيب الرئيس الأميركي الفاسد (دونالد ترامب) بأن مضيق هرمز مفتوح، تمتّ إعادة ثلاث سفن حاويات... أدراجها بعد تحذير من بحرية حرس الثورة الإسلامية".

وشدد الحرس في بيان على أن "تحرك أي سفينة من وإلى موانئ تعود لحلفاء وداعمي العدو الصهيوني-الأميركي، الى أي وجهة وعبر أي مسار، محظور".

وكانت شركة "كبلر" المتخصصة في تحليل الملاحة وأسواق الطاقة، قد أفادت في وقت سابق الجمعة، بأن سفينتين عائدتين لشركة "كوسكو" (COSCO) الصينية حاولتا عبور مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية، قبل أن تعودا أدراجهما.

وأضافت أن السفينتين عالقتان في الخليج منذ اندلاع الحرب قبل شهر.

وقالت المحللة لدى الشركة، ريبيكا غيرديس، إن "هذه هي المرة الأولى تحاول فيها سفن عائدة لشركة شحن كبرى، عبور المضيق منذ بدء النزاع".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد الأربعاء أن مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، "مغلق فقط أمام الأعداء".

وقال إن "مضيق هرمز، من وجهة نظرنا، ليس مغلقا تماما بل مغلق فقط أمام الأعداء"، مضيفا "لا يوجد أي مبرر للسماح لسفن أعدائنا وحلفائهم بالمرور". وأشار إلى أن القوات الإيرانية وفرت "مرورا آمنا" لسفن مرتبطة بدول تعتبرها طهران صديقة.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن طهران سمحت لعشر ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز، في ما عدّه بمثابة "هدية" لإظهار جديتها في المحادثات لإنهاء الحرب.