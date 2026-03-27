الدوحة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية

بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، مؤكدين أهمية التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية، في ظل تصاعد التوترات والهجمات المرتبطة بالحرب الجارية في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع هيغسيث مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن، خلال زيارة، غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى الولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأفاد البيان، بأنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الدفاعية والأمنية، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة".

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك إزاء التحديات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك فيما تشن تشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، عوانا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.