السعودية وأوكرانيا توقّعان اتفاقية للأمن الجويّ خلال زيارة زيلينسكي

وقعت أوكرانيا والسعودية اتفاقية لتعزيز الدفاع الجوي ونقل خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مع بحث التعاون الأمني والتطورات الإقليمية، في ظل تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وقّعت أوكرانيا والسعودية اتفاقية في مجال الأمن الجوي، ستتيح للرياض الاستفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للرياض، بحسب ما أفاد مسؤول مطلع على الملف، اليوم الجمعة.

وتسعى كييف إلى توظيف خبرتها في إسقاط المسيّرات الروسية لمساعدة دول الخليج التي تتعرض لهجمات مماثلة بطائرات إيرانية من طراز "شاهد"، تطلقها روسيا على أوكرانيا.

وقال المسؤول إن "الهدف من الاتفاق هو أن تساهم أوكرانيا في تطوير كل المكونات اللازمة للدفاع الجوي" من أجل التصدي "لمسيّرات شاهد (الإيرانية الصنع) وغيرها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأكد مسؤول آخر أن الاتفاق تمّ توقيعه، الخميس، بعد وصول زيلينسكي إلى السعودية في زيارة غير معلنة مسبقا، وذلك في خضمّ الحرب في الشرق الأوسط.

وتعتمد كييف على مزيج من وسائل اعتراض منخفضة التكلفة للمسيّرات وتقنيات للتشويش الإلكتروني ومدافع مضادة للطائرات، للتصدي للطائرات المسيّرة الروسية التي تستهدف مدنها ليلا بشكل مستمر منذ أربع سنوات.

وتُروّج كييف لأنظمة دفاعها ضد الطائرات المسيّرة باعتبارها الأفضل في العالم.

واقترحت أوكرانيا استبدال وسائل الاعتراض لديها بصواريخ دفاع جوي باهظة الكلفة، تستخدمها دول الخليج حاليا للتصدي للمسيّرات. وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد منها، لدرء الهجمات الصاروخية الروسية.

وقال أحد المسؤولَين إن الاتفاقية الموقعة بين أوكرانيا والسعودية "لا تتعلق فقط بالطائرات الاعتراضية في ذاتها، بل ببناء نظام ودمجه مع مكونات الدفاع الجوي الأخرى، والخبرة الأوكرانية في استخدامه، والذكاء الاصطناعي وجميع عناصر تحليل البيانات الأخرى اللازمة للتصدي لطائرات شاهد والمسيّرات الأخرى".

وأكد زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن البلدين توصلا إلى "اتفاقية هامة" بشأن التعاون الدفاعي، وأنه التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته.

وقال "نحن على استعداد لتبادل خبراتنا وأنظمتنا مع المملكة العربية السعودية" مضيفا أن المملكة "تمتلك أيضا قدرات تهم أوكرانيا، ويمكن أن يكون هذا التعاون مفيدا للطرفين".

ولم يكشف زيلينسكي عن تفاصيل الاتفاقية.

كما التقى زيلينسكي خبراء أوكرانيين في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، والذين تم نشرهم في السعودية، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران ما دفع طهران إلى الرد بهجمات مضادة بالمسيّرات والصواريخ.

وقال زيلينسكي "حتى في هذه الفترة القصيرة، تمكن الخبراء الأوكرانيون من تقديم خبرات واسعة".

وأضاف أن "خبرة أوكرانيا فريدة ومعترف بها على هذا النحو، ولهذا السبب يهتم الجميع بتقنياتنا وخبراتنا".

بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات التصعيد في المنطقة

وبحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة غربي السعودية في إطار زيارة بدأها زيلينسكي، الخميس، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق "واس"، استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، "وفي مقدمتها التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية".

وعقب اللقاء غادر زيلينكسي جدة، وفق الوكالة.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، أعلن زيلينسكي أن وفدا من الخبراء الأوكرانيين توجّه إلى دول الخليج لتقديم الدعم في مواجهة الطائرات المسيّرة التي تطلقها إيران، ضد ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في المنطقة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران دولا عربية، وأسفرت بعض الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.