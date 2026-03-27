الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لتجنّب أي "منافسة شرسة"

أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو رغبة بلاده تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وتجنب منافسة شرسة، خلال لقائه الممثل التجاري الأميركي، وسط توترات تجارية قائمة ومخاوف من رسوم جديدة، وقبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.

قال وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن بكين ترغب في "تعزيز" التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لتجنب أي "منافسة شرسة".

والتقى المسؤولان، أمس الخميس، على هامش مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي، قبل أقل من شهرين من زيارة مقررة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب لبكين.

وقال وانغ لغرير وفق بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المتعدد الأطراف والإقليمي مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه يجب على القوتين "التعامل السليم مع العلاقة بين المنافسة والتعاون".

ودخل أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية محتدمة العام الماضي قبل أن يتفقا على هدنة في تشرين الأول/أكتوبر.

كما ساهمت المحادثات الرفيعة المستوى التي جرت في باريس هذا الشهر بين وزير الخزانة الأميركي ، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ في تخفيف حدة التوترات.

لكن لا تزال هناك العديد من القضايا التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مثل التعرفات الجمركية الأميركية واختلال الميزان التجاري لصالح الصين والقيود الأميركية المفروضة على التقنيات المتقدمة المصدرة إلى العملاق الآسيوي.

وأعرب وانغ الخميس عن "مخاوف بالغة" بشأن التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلنت أخيرا والتي تشير إلى احتمال فرض تعرفات جمركية جديدة.

وتستهدف هذه التحقيقات التي أجريت باسم مكافحة العمل القسري والطاقة الإنتاجية الزائدة، 60 اقتصادا من بينها الصين.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيزور بكين في الفترة من 14 إلى 15 أيار/ مايو، بعدما أرجئت رحلته التي كانت مقررة نهاية آذار/ مارس مطلع نيسان/ أبريل، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.