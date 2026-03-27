الغارات الأميركية والإسرائيلية ألحقت أضرارا بـ120 متحفا ومبنى تاريخيا في إيران

أعلن مسؤول إيراني تضرر ما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا، جرّاء الغارات الأميركية والإسرائيلية منذ بدء الحرب، بينها مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي، مع أضرار بنيوية جسيمة طالت معالم بارزة في طهران ومدن أخرى.

ألحقت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أضرارا بما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا في مختلف أنحاء البلاد، منذ بداية الحرب، بحسب ما أعلن رئيس لجنة التراث الثقافي في مجلس مدينة طهران، أحمد علوي، اليوم الجمعة.

وقال علوي "استُهدف في شكل مباشر ما لا يقل عن 120 متحفا ومبنى تاريخيا وموقعا ثقافيا في مختلف المحافظات، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بنيوية جسيمة".

وأشار بحسب التلفزيون الرسمي إلى قصر غولستان، المدرج على قائمة "يونسكو" للتراث العالمي، إلى جانب مواقع أخرى، بينها قصر الرخام، ومتحف تيمورتاش المعروف أيضا بمتحف الحرب، وقصر سعد آباد، وكلها في طهران.

وسعد آباد هو مجمع تاريخي ضخم في شمال طهران، يضم عددا من القصور والمباني الأثرية الواقعة في منطقة حرجية واسعة، ويعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين.

كما يضم عددا من المتاحف المخصصة لتاريخ إيران الثقافي، ومنه إرث حقبة الشاه المخلوع من السيارات والأزياء الرسمية والهدايا التذكارية من قادة الدول.

وإلى جانب المتاحف، يضم المجمع مقري إقامة الرئيس الإيراني ومحافظ طهران، بينما تقع منشآت للحرس الثوري والسلطة القضائية على مقربة منه.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/ فبراير، أسفرت في يومها الأول عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وأشعلت فتيل حرب امتدت آثارها إلى المنطقة برمّتها.

وفي منتصف آذار/ مارس، أحصت يونسكو أربعة مواقع متضررة من بين 29 موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي في إيران.

والمواقع هي قصر غولستان الذي يُقارن أحيانا بقصر فرساي، وهو من أقدم المواقع في العاصمة الإيرانية، وجامع أصفهان في وسط إيران، وقصر جهل ستون في أصفهان أيضا، والمواقع الأثرية في وادي خرم آباد.

كما تضررت منازل تاريخية عدة في مدينة بوشهر الساحلية المطلة على الخليج. وفي أصفهان، لحقت أضرار بساحة نقش جهان، وهي تحفة معمارية شُيّدت في القرن السابع عشر، تحيط بها مساجد وقصر وبازار.