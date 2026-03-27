تعزيزات عسكرية محتملة وتحركات دبلوماسية: واشنطن توازن بين التصعيد والتفاوض مع طهران

تدرس الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا محتملًا بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لفتح باب التفاوض مع إيران.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، أن البنتاغون يدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات العسكرية أمام الإدارة الأميركية.

وبحسب التقرير، يأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب دراسة مسارات دبلوماسية بالتوازي، بما في ذلك إمكانية الدخول في محادثات سلام مع طهران، ما يعكس مزيجًا من الضغط العسكري والانفتاح السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، الخميس، تعليق عمليات استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى السادس من نيسان/ أبريل 2026، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من الحكومة الإيرانية. وأكد في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن المفاوضات الجارية “تسير بشكل جيد”، رغم ما وصفه بـ"التقارير الإعلامية المضللة".

من جهته، قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، إن واشنطن عرضت خطة لوقف إطلاق النار تتضمن 15 بندًا، لافتًا إلى وجود “مؤشرات قوية” على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، إذا ما اقتنعت بعدم وجود بدائل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الدفاع تستعد لنشر نحو 3 آلاف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا، لدعم العمليات العسكرية في إيران، في مؤشر إضافي على تصاعد الاستعدادات الميدانية بالتوازي مع المساعي السياسية.