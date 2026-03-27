مُسيّرات وألغام: احتلال جزيرة خرج سيعرّض القوات الأميركية لخطر كبير وسيطيل أمد الحرب

منظر عامّ لمحطة نفطيّة في جزيرة خرج، عام 2017

يبحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمكانية نشر القوات البرية لاحتلال جزيرة خرج، التي تُعد مركز نفط إستراتيجيا لإيران، وهي عملية يقول المحللون إنه يمكن تنفيذها بسرعة، لكنها ستعرض القوات الأميركية لخطر كبير، وستؤدي إلى إطالة أمد الحرب، بدلا من إنهائها.

أين تقع جزيرة خرج وما أهميتها؟

تقع جزيرة خرج على بعد 26 كيلومترا من الساحل الإيراني في الطرف الشمالي للخليج، على بعد 483 كيلومترا تقريبا شمال غربي مضيق هرمز. وتوجد في وسط مياه عميقة بما يكفي لرسوّ ناقلات النفط الأكبر من أن تقترب من المياه الساحلية الضحلة للبرّ الإيراني.

تتعامل الجزيرة مع 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية، ومن شأن الاستيلاء عليها منح الولايات المتحدة القدرة على تعطيل تجارة الطاقة الإيرانية بشكل خطير، مما يعرض اقتصاد طهران لضغط هائل. وتُعدّ إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول ("أوبك").

ما هو الوضع الحالي؟

شنت القوات الأميركية غارات على جزيرة خرج في منتصف آذار/ مارس. وقال ترامب إن الولايات المتحدة "محت تماما" جميع الأهداف العسكرية هناك، وأضاف أن الهدف التالي قد يكون البنية التحتية للنفط.

وقال مسؤولون أميركيون، إن الإدارة تدرس إرسال قوات برية إلى الجزيرة.

جزيرة خرج

وقد تصل وحدتان من مشاة البحرية إلى المنطقة في نهاية الشهر تقريبا، وتقول مصادر إن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، تخطط لإرسال آلاف الجنود جوا أيضا، لمنح ترامب المزيد من الخيارات، إذا ما أمر بشن هجوم بري.

مُسيّرات وألغام

من المحتمل أن تستولي القوات الأميركية على الجزيرة سريعا نسبيا، لكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية سريعة وحاسمة للحرب يسعى ترامب إليها، نظرا لمعارضة أغلبية الأميركيين للحرب، قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكتب رايان بروبست وكاميرون ماكميلان من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أنه "من المرجح أن يؤدي الاستيلاء على جزيرة خرج واحتلالها إلى توسيع نطاق الحرب، وإطالة أمدها، وليس لتحقيق أي نوع من الانتصار الحاسم".

وقالا إن القوات الأميركية ستتعرض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بما في ذلك، على الأرجح، مسيّرات صغيرة الحجم، لكنها فتاكة ومزوّدة بكاميرات، وتُستخدم بالفعل بالملايين في أوكرانيا.

وأضافا أنه "عند نجاح أي ضربات، من المتوقع أن ينشر النظام الإيراني مقاطع فيديو لتلك الهجمات على الإنترنت مستخدما المشاهد المروعة لمقتل أفراد القوات الأميركية كدعاية".

عمال إيرانيون في منشأة نفطية بجزيرة خرج، عام 2017

ويقول محللون إن ترامب يأمل أيضا في أن يجبر الاستيلاء على جزيرة خرج إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، مما يمنحه أفضلية محتملة في أي مفاوضات لاحقة.

ومع ذلك، قد تختار طهران زرع المزيد من الألغام لاستهداف السفن، بما في ذلك الألغام العائمة لنشرها من الساحل، مما سيجعل المنطقة أكثر خطورة على الملاحة البحرية، التي تعطلت بالفعل بشكل كبير بسبب الحرب.

القوات بحاجة إلى دعم

وقال القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل لموقع "ذا وور زون" (تي.دبليو.زد)، الأسبوع الماضي، إنه في حين أن احتلال جزيرة خرج يتطلب قوات يتراوح قوامها بين 800 إلى 1000 جندي فقط، فإن هؤلاء الجنود سيحتاجون إلى دعم لوجستي، سيحتاج بدوره إلى الحماية.

وأضاف فوتيل أن القوات ستكون مهددة على نحو كبير، وشكك في أن الاستيلاء على الجزيرة سيوفر أي ميزة محددة في الحرب.

وذكر أن هذا سيكون "قرارا غريبا نوعا ما… لكننا بالتأكيد نستطيع القيام به إذا اضطررنا إلى ذلك".