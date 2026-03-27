موجز أنباء العالم الجمعة: تصاعد حدة الحرب وتهديدات متبادلة مع قرب دخولها الشهر الثاني

في ما يلي أدناه موجز لأبرز الأنباء حول العالم الجمعة، بضمنه تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية في إيران والهجمات من قبل الأخيرة وحزب الله، خصوصا مع قرب دخول الحرب شهرها الثاني.

طواقم الإنقاذ أثناء عملها على تخليص قتلى وعالقين إثر غارة على بناية في طهران (Gettyimages)

مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهلة التي كان حددها لإيران قبل استهداف منشآتها للطاقة، في ظل ما قال إنها محادثات "تجري على نحو جيد جدا" مع طهران التي تعرّضت لضربات إسرائيلية جديدة الجمعة مع قرب إتمام الحرب شهرها الأول، استهدفت مواقع ومنشآت مرتبطة بالصلب والنووي في أحدث تصعيد للحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على مصانع مرتبطة بالصلب والنووي في عدة محافظات إيرانية بينها أصفهان وخوزستان ويزد وآراك، وأكدت إيران أن إسرائيل استهدفت مصنعين من أكبر مصانع الصلب ومحطة كهرباء ومواقع نووية مدنية، وهدد وزير خارجية البلاد أن طهران ستفرض ثمنا باهظا للغاية على الجرائم الإسرائيلية.

وفي إسرائيل، أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستكثف ضرباتها على إيران في ضوء استمرارها في إطلاق الصواريخ، متوعدا بأن تدفع الجمهورية الإسلامية ثمنا باهظا.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور هرمز أدراجها، مجددا التأكيد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانئ مرتبطة بـ"العدو"، في ظل الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على طهران.

ودعا الحرس الثوري المدنيين في الشرق الأوسط للابتعاد عن مناطق انتشار القوات الأميركية، بينما حذّرت القوات المسلحة من استهداف فنادق يستخدمها العسكريون الأميركيون.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب، كانت "هجوما مدروسا" من واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، ما قد يؤشر إلى عملية برية في إطار الحرب مع إيران.

كذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحرب في الشرق الأوسط بطلب من روسيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في موسكو.

جاء ذلك فيما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك واشنطن إلى إنجاز التحقيقات وتحقيق العدالة في ما يخصّ هذه الضربة.

وتوقع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن تعقد الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة "في وقت قريب جدا" في باكستان، مع تواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة التراث الثقافي في مجلس مدينة طهران أحمد علوي، أن الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الحرب.

لبنان

أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وخوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في قريتين في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل التي تواصل شنّ غارات على مناطق عدة أوقعت العديد من الشهداء، وفق وزارة الصحة.

وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة من أن لبنان يواجه أزمة إنسانية متفاقمة تنذر بالتحول إلى كارثة.

الكويت

تعرض ميناء الشويخ الرئيسي في الكويت لهجوم بطائرات مسيرة "معادية" ألحق أضرارا مادية، بحسب ما أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية.

مجموعة السبع

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع إثر اجتماعهم قرب باريس بيانا مشتركا، الجمعة، حثّوا فيه على "وقف فوري للهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية" في إيران.

وأكدوا كذلك "الضرورة القصوى لاستعادة حرية الملاحة وأمانها في مضيق هرمز بشكل دائم".

الهند

أعلنت الحكومة الهندية خفض الضرائب على الديزل والبنزين في ظل تعطّل الإمدادات بسبب الحرب.

اليابان

تستعد اليابان لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم مؤقتا في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤول.

سورية/ ألمانيا

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع ألمانيا حيث يلتقي المستشار فريدريش ميرتس الإثنين، بحسب ما أفاد متحدث حكومي في برلين.

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، إن الاشتباكات وأحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب البلاد في تموز/يوليو 2025، شهدت ارتكابات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

القدس

استشهد شابان فلسطينيان خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

أوكرانيا/ السعودية

وقعت أوكرانيا والسعودية اتفاقية في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للمملكة، بحسب ما أفاد مسؤول مطلع على الملف.

الكاميرون/ أميركا

تتجه أنظار المشاركين في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون في يومه الثاني إلى الولايات المتحدة التي "لا يمكن التقدم من دونها" في الحفاظ على المنظمة ودورها في النظام التجاري العالمي، بحسب مسؤولين وخبراء.

الصين/ أميركا

اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها تحتجز في موانئها سفنا ترفع علم بنما، وذلك عقب استحواذ الأخيرة على ميناءين كانا بإدارة شركة صينية.

إلى ذلك، قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن بكين ترغب في "تعزيز" التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لتجنب أي "منافسة شرسة".

أستراليا

دافعت أستراليا عن جهودها لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في الشرق الأوسط، بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساهمات كانبيرا ووصفها بأنها "ليست عظيمة".