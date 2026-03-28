باكستان تعلن عن اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر لبحث جهود التهدئة في الشرق الأوسط

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون "في إسلام آباد في 29 و30 آذار/مارس"، بهدف إجراء "محادثات معمّقة حول جُملة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتّر في المنطقة".

أعلنت باكستان، السبت، أن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر سيزورون إسلام آباد، الأحد والإثنين، لعقد اجتماع رباعي، في إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون "في إسلام آباد في 29 و30 آذار/مارس"، بهدف إجراء "محادثات معمّقة حول جُملة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتّر في المنطقة".

وسيجتمع الوزراء أيضًا برئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أثار، الجمعة، مسألة الاجتماع الرباعي.

برزت باكستان، في الأيّام الأخيرة، كميسّر محتمل للمفاوضات بين الأطراف في الحرب التي دخلت، السبت، شهرها الثاني، نظرًا لعلاقاتها الجيّدة بكلّ من إيران والولايات المتحدة، وروابطها الوطيدة بدول الخليج العربية.

وترفض إيران الإقرار بوجود "مفاوضات" مع الجانب الأميركي، غير أن الإيرانيين نقلوا "رسميا"، عبر الوسيط الباكستاني، ردًّا على خطّة أميركية من 15 بندًا لإنهاء الحرب، على ما نقلت وكالة تسنيم، الخميس، عن مصدر لم تحدّد هويّته.

واندلعت الحرب، في 28 شباط/فبراير، بضربات أميركية إسرائيلية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، وامتدّت إلى منطقة الخليج ودول عربية أخرى، مع ارتدادات انعكست على العالم أجمع.