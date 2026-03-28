ترامب يواجه خيارات صعبة بشأن مستقبل الحرب على إيران

يجد ترامب نفسه أمام خيارات صعبة بعد شهر من المواجهة مع إيران، وسط ضغوط اقتصادية عالمية وتراجع في شعبيته، ما يضعه بين خيار التهدئة عبر اتفاق غير مكتمل أو المضي في تصعيد قد يطيل أمد الصراع ويستنزف القدرات الأميركية.

يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خيارات صعبة بعد مضيّ شهر على شنّه الحرب ضدّ إيران، مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتراجع معدلات تأييده، لتتركه أمام خيارين؛ إمّا إبرام اتفاق يعيبه والانسحاب من المعركة قبل تحقيق أهدافها التي أعلنها، وإما التصعيد العسكري والمخاطرة بخوض صراع طويل الأمد، قد يَسِمُ فترة رئاسته الثانية باستنزاف المقدّرات الأميركية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعلى الرغم من جهود دبلوماسية نشطة، ينهي ترامب أسبوعًا آخر من الحملة الأميركية - الإسرائيلية المشتركة، محاولًا احتواء تداعيات الحرب المتفاقمة بشقّ الأنفس، فيما تواصل إيران الصامدة عرقلة شحنات النفط والغاز من الخليج، وشنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول في أنحاء المنطقة.

وفي الأثناء، يرى المحللون أن السؤال الأساسي الآن هو ما إذا كان ترامب مستعدًا لتهدئة، أو لتصعيد، إذ وصف المنتقدون هذه بالحرب بأنها "حرب اختيارية" أحدثتْ أسوأ صدمة في إمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق، وتوسّع نطاقها لتتجاوز حدود المنطقة.

وفي سياق التهدئة، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب أبلغ مساعديه برغبته في تجنّب "حرب أبدية"، وإيجاد مخرج عبر التفاوض، وحثّهم على التأكيد أن مدة الأعمال القتالية التي حدّدها في تصريحاته تتراوح بين 4 و 6 أسابيع، غير أن المسؤول أشار إلى أن هذا الجدول الزمني يبدو "هشًّا".

وفي الوقت نفسه، يهدّد ترامب بتصعيد عسكري كبير إذا فشلت المحادثات.

يبدو أن مبادرات ترامب الدبلوماسية تجاه إيران، بما في ذلك اقتراح السلام المكوّن من 15 نقطة الذي أرسله عبر باكستان، تُظهر أنه يبحث بإلحاح عن مخرج من هذه الحرب، لكن لم يتّضح بعد ما إذا كانت هناك حاليًا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات تُفضي إلى نتائج إيجابية.

وفي ذلك قال النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، جوناثان بانيكوف، إن "الخيارات المتاحة للرئيس ترامب، من جميع النواحي، لإنهاء الحرب ضعيفة... جزء من التحدي هو عدم الوضوح فيما يتعلق بطبيعة النتيجة المرضية".

فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الحملة ضد إيران "ستنتهي عندما يقرّر القائد الأعلى أن أهدافنا قد تحقّقت"، قائلًا إن ترامب حدّد أهدافًا واضحة.

تحديات لاحتواء اتساع الحرب

في محاولة واضحة للتحوّط، ينشر ترامب آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين في المنطقة، ويتوعّد إيران بهجوم مكثّف، قد يشمل استخدام القوات البرية، إذا لم تستجب لمطالبه.

وعلّق المحللون على تهديدات ترامب، واصفين إياها بأن "استعراض القوة هذا قد يهدف إلى بثّ الرهبة وممارسة نفوذ للحصول على تنازلات من طهران، لكنه يخاطر بانزلاق الولايات المتحدة إلى صراع أطول أمدًا". علاوة على أن من المرجّح أن يثير أي التزام بإرسال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية غضب كثير من الناخبين الأميركيين.

ويقول الخبراء إن السيناريو المحتمل الآخر هو أن تشنّ الولايات المتحدة هجومًا جويًا كبيرًا للمرة الأخيرة، في إطار "حملة ملحمة الغضب"، لتقويض القدرات العسكرية وإلحاق دمار كبير بالمواقع النووية الإيرانية، وبعد ذلك يعلن ترامب النصر وينسحب، ليقول إن أهدافه الحربية قد تحقّقت.

لكن هذا سيبدو كحديث أجوف ما لم يُفتح مضيق هرمز الحيوي بالكامل أمام السفن، وهو ما ترفض إيران السماح به حتى الآن. وقد عبّر ترامب عن إحباطه من رفض الحلفاء الأوروبيين إرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين الممر المائي، الذي يمرّ منه خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المُسال.

ويبدو أن ترامب، الذي تعهّد مرارًا بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن النزاعات الخارجية، يجد صعوبة في احتواء الحرب التي بدأها مع إسرائيل، التي يتّسع نطاقها وتتعدد الجهات المنخرطة فيها مع إطالة عمرها.

ويقول المسؤول الكبير في البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ليتمكن من مناقشة المداولات الداخلية، إن ترامب يواصل الحديث عن تقييمات تشير إلى النصر، لكنه يوجّه رسائل متزايدة لطمأنة الأسواق المالية المتوترة، وحثّ كبار مساعديه على التأكيد أن الحرب ستنتهي قريبًا.

إلّا أن الافتقار إلى إستراتيجية خروج واضحة ينطوي على مخاطر تهدّد إرث ترامب الرئاسي، وفرص الحزب الجمهوري الذي يسعى جاهدًا للاحتفاظ بأغلبيته الضئيلة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان أكبر خطأ في تقديرات ترامب هو المدى الذي قد تبلغه طهران في الرد على استهدافها؛ فقد استخدمت ما تبقّى لديها من صواريخ وطائرات مسيّرة لضرب إسرائيل ودول الخليج المجاورة، وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبّب في أزمة هائلة للاقتصاد العالمي.

وقال جون ألترمان، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، "تراهن الحكومة الإيرانية على قدرتها على تحمّل المزيد من الضربات فترة أطول بالمقارنة مع أعدائها، وقد تكون على حق".

وقال المسؤول في البيت الأبيض، إن ترامب وأعضاء فريقه "متأهّبون جيدًا" لردّ إيران في المضيق، وهم واثقون من إعادة فتحه قريبًا.

ومع ذلك، جاءت أوضح علامة على قلق ترامب المتزايد بشأن الحرب يوم الإثنين الماضي، مع تراجعه المفاجئ عن تهديده بتدمير شبكة الكهرباء الإيرانية إذا لم تسمح طهران باستئناف الشحن عبر المضيق.

وفي خطوة فُسّرت على أنها تهدف إلى تهدئة الأسواق، أعلن عن مهلة مدتها 5 أيام قبل تنفيذ تهديده لمنح الفرصة للجهود الدبلوماسية، ثمّ مدّد المهلة 10 أيام أخرى يوم الخميس.

في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط في الداخل، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الحرب لا تحظى بتأييد كبير لدى الأميركيين، وفي حين أن أنصار حركته "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" أيدوه في معظم قراراته، فإن تأثيره على قاعدته السياسية قد يضعف إذا استمرت التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود.

ووفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" صدر يوم الإثنين، فقد تراجعت نسبة التأييد الإجمالية لترامب إلى 36%، وهي الأدنى منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وذكر مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب، أن القلق يتنامى في البيت الأبيض إزاء التداعيات السياسية للحرب، مشيرًا إلى المخاوف التي عبّر عنها المشرّعون الجمهوريون بشأن انتخابات التجديد النصفي.

وفي مؤشر على تزايد قلق الجمهوريين، انتقد النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الإدارة الأميركية يوم الخميس، لعدم تقديمها معلومات كافية عن نطاق الحملة ضد إيران.

وردًا على ذلك، قال المسؤول في البيت الأبيض إن مساعدي ترامب أطلعوا الكونغرس على الوضع مرات عديدة قبل الحرب وفي أثنائها.

جهود دبلوماسية متوترة تعقّدها عمليات القتل

وفي الوقت الحالي، لا يقدّم المسار الدبلوماسي أي حلول سهلة.

إذ تشبه الخطة المكوّنة من 15 نقطة التي طرحها ترامب ما رفضته إيران في الغالب خلال المفاوضات التي سبقت الحرب، وتشمل عناصر سيكون من الصعب تنفيذها؛ إذ تتراوح المطالب بين تفكيك برنامج إيران النووي، والحدّ من ترسانتها الصاروخية، إلى التخلّي عن الحركات المتحالفة معها، والتسليم الفعلي للسيطرة على المضيق.

ووصفت إيران المقترح الأميركي بأنه غير عادل وغير واقعي، لكنها لم تستبعد إجراء مزيد من الاتصالات غير المباشرة.

وفيما يصرّ ترامب على أن إيران "تتوسّل" للتوصل إلى اتفاق، يرى محللون أن حكام البلاد ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء الصراع، لأنهم يعتقدون أنهم سيتمكّنون من إعلان النصر بمجرد الصمود والبقاء.

ويقول المحللون، إن ما يعقّد أي جهود دبلوماسية هو صعود بعض القادة الأكثر تشددًا من التيار المحافظ مكان القادة الذين قُتلوا في غارات جوية أميركية - إسرائيلية، كما أظهر الحكام عدم ثقتهم في ترامب، الذي شنّ غارات جوية مرتين خلال العام الماضي فيما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن "الرئيس مستعد للإنصات، لكن إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة، فسوف يتعرّضون لضربات أقوى من أي وقت مضى".

وفي الوقت نفسه، أبدى المسؤولون الإسرائيليون قلقهم من أن يقدّم ترامب تنازلات قد تقيّد أيديهم في شنّ مزيد من الهجمات على إيران.

كما قد يشعر حلفاء واشنطن في الخليج بالاستياء من خروج أميركي متسرّع، إذ قد يُتركون في مواجهة جار متضرّر ومعادٍ.

إشارات متناقضة تربك المعارضين

إذا كان ترامب مستعدًا بالفعل لنشر قوات برية، فيمكنه السيطرة على جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني، أو جزر إستراتيجية أخرى، أو إطلاق عمليات على سواحلها، أو إرسال قوات خاصة في محاولة معقّدة للاستيلاء على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يُعتقد أنه مدفون تحت الأرض نتيجة القصف الأميركي - الإسرائيلي في حزيران/ يونيو الماضي.

صورة بالأقمار الاصطناعية لمنشأة نطنز النووية الإيرانية، تُظهر أعمال بناء أنفاق تحت الأرض (Getty Images)

وقد تتفاقم مثل هذه التحركات إلى صراع أوسع نطاقًا، يعيد إلى الأذهان الحربين الطويلتين في العراق وأفغانستان، اللتين وعد ترامب بعدم الانجرار إلى مثلهما خلال رئاسته، كما قد تؤدي إلى زيادة الخسائر البشرية الأميركية، وإثارة المزيد من التساؤلات حول أهداف المهمة.

وقال مسؤول خليجي كبير، إن الحلفاء حذّروا الإدارة الأميركية من إرسال قوات برية إلى إيران، لأن ذلك قد يدفع طهران إلى الرد بضربات إضافية، ربما تستهدف البنية التحتية للطاقة وأهدافًا مدنية لديهم.

وقال المسؤول في البيت الأبيض، إن ترامب أوضح أنه "لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي"، لكنه أبقى جميع الخيارات مطروحة.

وفي الوقت الراهن، يبقي ترامب العالم في حالة ترقّب؛ ففي لحظة يصدر تصريحات لتهدئة الأسواق، وفي اللحظة التالية يطلق تهديدات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت لورا بلومنفلد، من كلية "جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة"، "يرسل ترامب إشارات متناقضة... إنه آلة إعلامية منفردة تعمل بنظام 'ضبابية الحرب' لإبقاء خصومه في حالة عدم توازن".