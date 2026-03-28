تقرير: استهلاك ربع مخزون "توماهوك" الأميركي خلال شهر

أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" على إيران خلال شهر واحد من القتال، في إطار الحرب المستمرة، ما أثار قلقًا متزايدًا داخل البنتاغون بشأن استنزاف المخزون العسكري.

هذا ما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، وأشار فيه إلى أن وتيرة إطلاق الصواريخ السريعة دفعت مسؤولين كبارًا في وزارة الدفاع الأميركية إلى إجراء مناقشات عاجلة حول كيفية تجديد المخزون المحدود، في ظل مخاوف من بلوغ حالة "وينشستر"، وهو مصطلح عسكري يشير إلى نفاد الذخيرة بالكامل في ساحة القتال.

وتُقدّر تكلفة صاروخ "توماهوك" الواحد بنحو 3.6 مليون دولار، ويستغرق إنتاجه قرابة عامين، يقول التقرير، فيما يتجاوز مداه 1600 كيلومتر، ما يجعله أداة رئيسية في الضربات بعيدة المدى دون تعريض الطيارين للخطر.

وبحسب التقرير، فإن الإنتاج السنوي من هذه الصواريخ لا يتعدى بضع مئات، وقد أُقرّ العام الماضي تمويل لشراء 57 صاروخًا فقط، في حين وصف مسؤولون أميركيون عدد الصواريخ المتبقية في الشرق الأوسط بأنه "منخفض بشكل مقلق".

ويقدّر خبراء أن الجيش الأميركي استخدم نحو ربع مخزونه الإجمالي من صواريخ "توماهوك"، والذي كان يتراوح قبل بدء العملية، التي تُسمى في إدارة ترامب "غضب ملحمي"، بين 3100 و4500 صاروخ.

كما أطلق الجيش الأميركي خلال الحملة أكثر من 1000 صاروخ اعتراض من أنظمة الدفاع الجوي مثل "باتريوت" و"ثاد"، ردًا على الهجمات الإيرانية.

وفي ظل هذه التكاليف المرتفعة، طلب البنتاغون من الكونغرس ميزانية "تتجاوز 200 مليار دولار لتمويل الحرب وضمان إعادة ملء مخازن الذخيرة"، يقول التقرير.