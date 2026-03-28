حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران

في ما يلي حصيلة ضحايا الحرب في إسرائيل ولبنان وإيران ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، منذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتستند الحصيلة في ما يلي إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات.

إيران

لم تنشر الحكومة الإيرانية أي حصيلة إجمالية في الأيام الأخيرة.

وفي 26 آذار/ مارس، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3329 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1492 مدنيا بينهم 221 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 1167 عسكريا و670 شخصا لم تحدّد صفتهم.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 1142 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية إثر انخراط حزب الله إلى جانب إيران في 2 آذار/ مارس، بينهم 122 طفلا و937 رجلا و83 امرأة و42 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 3315 شخصا بجروح.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بنزوح أكثر من مليون شخص. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد ستة من جنوده منذ بدء الحرب.

ولم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

إسرائيل

أفاد مصدر طبي والسلطات الإسرائيلية بمقتل 19 مواطنا منذ بدء الحرب. ومن بين هؤلاء، قُتل 16 مدنيا بهجمات صاروخية إيرانية، بينهم 13 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، وتايلاندي وفيليبينية.

قُتل مواطنان آخران في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث تخوض إسرائيل معارك ضد حزب الله.

كما قُتل مواطن إسرائيلي آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن حصيلة الجرحى تخطت 1530 شخصا أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات جراء القصف الذي تقوم به إيران وحزب الله ردا على الحرب الأميركية-الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في معارك في جنوب لبنان.

الضفة

قُتلت أربع نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج العربية والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم)، عن مقتل 38 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 19 مدنيا.

القتلى الآخرون هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية عن ستة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود ومدنيان، إحداهما فتاة في الحادية عشرة.

وفي الإمارات، قُتل عشرة أشخاص هم ثمانية مدنيين وعسكريان قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّين.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّين.

وقُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

وفي سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للدولة الخليجية.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 96 شخصا على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب الأرقام التي جرى جمعها.

قُتل صباح الأربعاء سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة "الحشد الشعبي".

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية، إن 64 عنصرا في الفصائل و"الحشد الشعبي" قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

في إقليم كردستان، قضى الثلاثاء ستة عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق في هجومَين بصواريخ باليستية إيرانية على مقرّهم في محافظة إربيل، وهو أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف هذه القوات منذ بدء الحرب.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي طال المرفق.

وقُتل السبت ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

كما قُتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد يضم مستشارين إيرانيين يعملون جانب فصائل عراقية موالية لإيران، بحسب مصادر أمنية.

وأعلنت السلطات مقتل مدني في شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان، هو أوّل عسكري فرنسي يلقى حتفه في هذا النزاع.

كما أبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية إصابة 29 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية.

ولم يسجّل أيّ قتيل في الأردن.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي إصابة ثمانية أشخاص إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس.

إصابات الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط

إضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم في الخليج والستة الآخرين في العراق، أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 300 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بينهم عشرة اعتُبرت إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.