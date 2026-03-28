رابطة الصحافة الأجنبية تدين اعتداء الجيش الإسرائيلي على صحافيين من "سي إن إن" واعتقالهم

اعتدى جنود إسرائيليون على مراسلين تابعين لشبكة "سي إن إن" وفلسطينيين آخرين واعتقلوهم، إبّان تغطيتهم لآثار عدوان للمستوطنين، وإنشاء بؤرة استيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وجرى هذا بالرغم من تعريف الصحافيين بأنفسهم، وقد صُوّرت الواقعة ورُفعت شكوى بشأنها.

دانت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل، السبت، "العنف" الذي مارسه جنود إسرائيليون ضد طاقم إخباري من شبكة "سي إن إن" في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن اعتقالهم "تعسفيًا"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه التحقيق بالحادثة.

وكان مراسلون لشبكة "سي إن إن" يغطون، الخميس، تداعيات هجوم نفذه مستوطنون، وإنشاء بؤرة استيطانية قرب قرية تياسير الفلسطينية في شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، عندما استهدفهم جنود إسرائيليون، بحسب بيان صادر عن الرابطة.

وبالرغم من "تعريفهم عن أنفسهم بوضوح"، بحسب الرابطة، تعرض الصحافيون ومعهم مدنيون فلسطينيون للتهديد، إذ أشهر الجنود أسلحتهم وأمروا بوقف التصوير.

ودانت رابطة الصحافة الأجنبية الحادثة، قائلة "اقترب جندي من مصور ’سي إن إن’ من الخلف، وأمسكه من رقبته، وألقاه أرضًا، وأتلف معداته. ثم احتُجز الفريق، إلى جانب فلسطينيين آخرين كانوا حاضرين، لساعتين تقريبًا، ومُنعوا عمدًا من أداء عملهم". وأكدت الرابطة أن الحادثة بأكملها مصوّرة.

صورة من واقعة مختلفة تُظهر اعتداء جندي إسرائيلي على مراسل يلبس درع الصحافة (Getty Images)

وردًا على الإدانة، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، في رسالة نُشرت على منصة "إكس"، إن "سلوك الجنود في هذا الحادث لا يُمثّل الجيش الإسرائيلي، ويتعارض مع ما هو متوقع من أفراده، وسيجري التحقيق فيه".

وأضاف "فور تلقينا البلاغ، تحركنا لحل الموقف بأسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى أنه "قدّم اعتذارًا خاصًا"، وأنه يرغب في ضمان احترام حرية الصحافة.

وأشارت رابطة الصحافة الأجنبية، التي تُمثّل مئات الصحافيين الذين يُغطّون أخبار إسرائيل والأراضي الفلسطينية لصالح وسائل إعلام أجنبية، إلى أنها قدّمت شكوى بشأن الحادثة.

وفي منتصف آذار/ مارس، نددت الرابطة أيضًا بـ"اعتداء غير مُبرر" نفذته الشرطة الإسرائيلية على صحافيين في القدس، مشيرة إلى أن مُنتجًا في شبكة "سي إن إن" أُصيب بكسر في معصمه.