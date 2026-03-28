فرنسا: نشر مقاتلات في ليتوانيا لحماية أجواء البلطيق

تعتزم فرنسا، اعتبارًا من اليوم السبت، نشر نحو 100 جندي وأربع طائرات مقاتلة من طراز رافال في ليتوانيا، في إطار مهمة تستمر أربعة أشهر لـ"حماية المجال الجوي لدول البلطيق".

هذا ما أعلنت عنه وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة، وأوضحت أن "الانتشار يأتي ضمن مهمة الشرطة الجوية للبلطيق" التابعة لحلف شمال الأطلسي، المعتمدة منذ العام 2004، حين انضمت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي لا تملك طائرات مقاتلة، إلى الحلف.

وقال بيان للوزارة إن "الطائرات الأربع ونحو مئة من أفراد سلاح الجو الفرنسي سيتمركزون في قاعدة شياولياي" في ليتوانيا.

يشار إلى أن فرنسا تنفذ هذه المهمة لصالح الناتو في دول البلطيق للمرة الثانية عشرة منذ 2004 وتتولاها هذه المرة خلفًا لوحدة إسبانية.

وقد جرى تعزيز هذه المهمة في العام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عبر إطلاق مهمة "الشرطة الجوية المعززة"، التي تشمل حاليًا نشر وحدتين إضافيتين.

وبحسب تقرير الوكالة الفرنسية، "ستنتشر أيضًا، في الأشهر المقبلة، طائرات رومانية في شياولياي، فيما تتمركز طائرات برتغالية في قاعدة أماري في إستونيا".

وغالبًا ما تضطر طائرات الناتو لاعتراض طائرات روسية تقترب من أجواء الحلف.