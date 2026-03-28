كم بلغ عدد ضحايا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؟

تستمر حصيلة ضحايا الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران بالارتفاع منذ بدايتها في 28 شباط/ فبراير، بعد اتساع نطاقها لتشمل عددًا من الدول العربية، فكم بلغ عدد ضحايا الحرب حتى اليوم السبت؟

تواصل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران حصد الأرواح في عدد من الدول مختلفة، بعدما اتسعت رقعة الحرب لتشمل دول الخليج العربية، والعراق، ولبنان بعد دخول حزب الله الحرب رسميًّا، وانضمام الحوثيين اليوم السبت إلى الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ما يلي آخر تحديث لعدد ضحايا الحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير، بحسب الدولة، ووفق الوكالات والمؤسسات والهيئات العالمية والمحلية:

إيران

قالت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، المستقرة في الولايات المتحدة، إن 3389 شخصًا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، بينهم 1527 مدنيًا، بما في ذلك 228 طفلًا على الأقل.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن ما لا يقل عن 1900 مدنيًا قُتلوا في ​الغارات الأميركية والإسرائيلية حتى الآن.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل البحارة الإيرانيين الـ104 على الأقل، الذين قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا ​قتلى بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

أعلنت ⁠السلطات اللبنانية، أن نحو 1189 شخصًا قُتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس، من بينهم ما لا يقل عن 122 طفلًا.

إسرائيل

أعلنت نجمة داود الحمراء مقتل 19 شخصًا في هجمات إيرانية بالصواريخ.

وقال الجيش إن 4 من جنوده قُتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، قتلت قوات إسرائيلية مزارعًا إسرائيليًا بالخطأ قرب الحدود مع لبنان ​في 22 آذار/ مارس.

الولايات المتحدة الأميركية

قُتل 13 من أفراد ​القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأميركي أن 6 منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في العراق، فيما قُتل 7 آخرون في أثناء الأعمال الحربية ‌على ⁠إيران.

العراق

ذكرت السلطات ال​عراقية أن ما لا يقل عن 95 شخصًا قُتلوا منذ بداية الحرب، من بينهم مدنيون، وأعضاء من قوات الحشد الشعبي، وجنود في الجيش العراقي.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم أجنبي قُتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية مقتل 10 أشخاص في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل 6 أشخاص بينهم اثنان من منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

قطر

قالت وزارة الدفاع القطرية، إن 7 أشخاص قُتلوا في 22 آذار/ مارس، في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وشمل القتلى 4 من ​أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحدًا من ​القوات المشتركة القطرية التركية، واثنين ⁠من الفنيّين.

سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة ​على منطقة صناعية ⁠في صحار في 13 آذار/ مارس، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق، بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل شخصان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

قالت وزارة ⁠الداخلية، إن ​شخصين قُتلا في هجومَين إيرانيين منفصلين، كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة ​الدفاع الإماراتية في 24 آذار/ مارس، أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين، وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن 4 أشخاص قُتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني ​بناية في مدينة السويداء جنوبي البلاد، في 28 شباط/ فبراير.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر ​هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق.