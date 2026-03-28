موجز أنباء العالم السبت: الحرب على إيران تدخل شهرها الثاني مع اتساع نطاقها وانخراط الحوثيين

في ما يلي موجز لأبرز تطورات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران مع دخولها شهرها الثاني، والتي اتسعت نطاقها إثر انخراط الحوثيين فيها. بالإضافة إلى العديد من الأنباء حول العالم.

مع دخول الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران شهرها الثاني السبت، كثّفت طهران هجماتها على دول الخليج، في وقت أعلن الحوثيون في اليمن شنّ أول هجوم على إسرائيل، تزامنا مع جهود دبلوماسية متواصلة لإيجاد تسوية.

وقُتل 12 شخصا على الأقل في غارات أميركية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق مأهولة في جميع أنحاء إيران خلال ليل الجمعة - السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت.

وأعلنت الإمارات اندلاع حرائق وإصابة ستة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا قرب منطقة صناعية في أبو ظبي إثر هجوم صاروخي إيراني.

كما أسفر هجوم بطائرات مسيّرة عن "أضرار كبيرة" في رادار مطار الكويت.

وأعلنت السعودية اعتراض صاروخ ومسيرات عدّة، فيما أفادت البحرين باحتواء حريق تسبب به "العدوان الإيراني".

وفي السعودية، أسفر هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج، نُفذ باستخدام صاروخ واحد على الأقل وطائرات مسيّرة عن إصابة 12 جنديا أميركيا بجروح على الأقلّ، اثنان منهم في حالة خطرة، بحسب ما أوردت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" الأميركيتان.

وأبلغت سلطنة عُمان من جهتها عن تعرّض ميناء صلالة، وهو من أهم المرافئ في السلطنة، لهجوم بطائرتين مسيّرتين أسفر عن إصابة عامل وأضرار "محدودة" في إحدى الرافعات السبت.

من جانبه، أعلن الجيش الأردني، أن 262 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة منذ بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما على إيران في 28 شباط/ فبراير، مؤكدا أن سلاح الجو الملكي تصدى لـ242 صاروخا ومسيّرة.

واتسع نطاق الحرب بشكل إضافي مع دخول الحوثيين في اليمن المدعومين من طهران، على خط النزاع.

وأعلن الحوثيون شنّ أول هجوم لهم على إسرائيل، وذلك بعيد توعدهم باستهدافها في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية - الأميركية على إيران.

في المسار السياسي، أعلنت إسلام آباد أن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر سيزورونها الأحد والإثنين لعقد اجتماع رباعي في إطار الجهود الدبلوماسية.

وأشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بجهود الوساطة التي تقودها باكستان لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، التحقت تايلاند بحفنة قليلة من الدول تجيز لها إيران عبور مضيق هرمز، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على إيران فتح مضيق هرمز للتوصل إلى تسوية للحرب، مشيرا إليه باسم "مضيق ترامب"، قبل أن يضيف بسخرية أن ذلك كان من طريق "الخطأ".

ووصلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد"، وهي الأكبر في العالم، إلى كرواتيا لإجراء أعمال صيانة على متنها بعدما شاركت في الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت سفارة واشنطن في بيان.

لبنان

استشهد ثلاثة صحافيين بينهم علي شعيب بغارة إسرائيلية على سيارتهم وفق مصدر عسكري لبناني، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شعيب الذي ادعى أنه كان ينتمي إلى وحدة النخبة في حزب الله "متخفيا بصفة صحافي".

ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا الاستهداف، واصفا إياه بـ"الجريمة السافرة".

يأتي ذلك في وقت واصلت إسرائيل شنّ غارات واسعة على جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله عن استهداف قوات إسرائيلية متوغلة في قرى حدودية لبنانية وتنفيذ هجمات أخرى.

العراق

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" مساء السبت، مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين في قصف على مقرّ لهم في محافظة كركوك بشمال العراق، ناسبة الضربات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال في بيان "تعرّض مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك، إلى اعتداء صهيو-أميركي غادر عبر ثلاث ضربات جوية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مجاهدين وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية".

وأفيد بسماع دوي انفجار قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما قال شاهد عيان إنه رأى دخانا في محيط المطار.

وأعلن العراق والولايات المتحدة، "تكثيف التعاون" الأمني بينهما من أجل منع الهجمات على القوات الأمنية العراقية والمصالح الأميركية، والتي يشهدها العراق منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

قطر/ أوكرانيا

أعلنت قطر توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا، بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدوحة، تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.

في سياق متصل، نفت كييف معلومات أوردتها غرفة العمليات المركزية في القوات المسلحة الإيرانية عن استهداف طهران وتدميرها مستودعا لنظام أوكراني مضاد للمسيّرات في دبي، معتبرة التصريحات الإيرانية "كذبا" وتضليلا إعلاميا.

البحرين

نفت البحرين الادعاءات بشأن قمعها لمعارضين على خلفية انتماءاتهم الدينية، وذلك بعدما أفادت منظمات حقوقية بحملة اعتقالات استهدفت خصوصا مواطنين شيعة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

سورية

أعلن الجيش السوري أنه تصدّى لهجوم بطائرات مسيرة مصدره الأراضي العراقية، كان يستهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وهي قاعدة عسكرية كانت تضمّ قوات أميركية قبل انسحابها منها الشهر الماضي.

القدس المحتلة

ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإخلاء القسري" في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات أكثر حزما" لوقف ذلك.

الحرب الروسية - الأوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص جراء ضربات شنّتها موسكو على مدينتين في أوكرانيا ليل الجمعة - السبت، في حين أودت ضربة نفذتها كييف بطفل في روسيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في البلدين.

اليونان

لقي 22 مهاجرا مصارعهم بعدما بقوا ستة أيام عالقين في قاربهم المطاط في البحر الأبيض المتوسط عقب انطلاقهم من ليبيا، بحسب ما أفاد خفر السواحل اليونانيون، مشيرين إلى أنّ جثثهم أُلقيت في المياه.