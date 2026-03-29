ارتفاع معدّل التضخّم السنوي في إيران إلى 50,6%

ارتفع معدّل التضخّم السنوي في إيران إلى 50,6% بحلول منتصف آذار/مارس، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن الشهر السابق، وفق ما أعلن مركز الإحصاء الرسمي في البلاد الأحد.

وقال المركز في بيان أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) "بلغ معدّل التضخّم للأشهر الاثني عشر المنتهية في إسفند (من 20 شباط/فبراير إلى 20 آذار/مارس) 50,6 بالمئة".

وكان معدّل التضخّم بلغ 47,5% في الشهر السابق، أي الفترة الممتدة بين 21 كانون الثاني/يناير و19 شباط/فبراير.

تأتي زيادة الأسعار في خضم حرب تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط/فبراير، اغتيل في أول أيامها المرشد الأعلى علي خامنئي وأشعلت نزاعا اتسّع نطاقه إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وفي 20 آذار/مارس، احتفلت إيران ببداية عطلة النوروز، رأس السنة الفارسية.