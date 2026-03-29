البابا: الله "لا يصغي لصلاة من يصنع الحرب"

حذّر البابا لاوون الرابع عشر من الحرب، مؤكدا رفض توظيف الدين لتبريرها، وداعيا للصلاة من أجل مسيحيي الشرق الأوسط المتضررين. شدد على معاناة الضحايا واعتبر الموت والألم فضيحة إنسانية، مطالبا بمسارات عملية للمصالحة والسلام في عظته بأحد الشعانين.

أصدر البابا لاوون الرابع عشر تحذيرا، اليوم الأحد، إلى "أولئك الذين يشنّون الحرب"، في ظل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وقال البابا في عظته لمناسبة أحد الشعانين، "هذا هو إلهنا: يسوع، ملك السلام. إله يرفض الحرب، إله لا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب، ولا يصغي لصلاة من يصنع الحرب ويرفضها".

وفي ختام الذبيحة، ذكر البابا "نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى بالصلاة من مسيحيي الشرق الأوسط، الذين يعانون من تبعات صراع فظيع، وفي كثير من الحالات، لا يستطيعون عيش رتب هذه الأيام المقدسة بشكل كامل".

وأضاف "بينما تتأمل الكنيسة في سر آلام الرب، لا يمكننا أن ننسى الذين يشاركون اليوم بشكل حقيقي في آلامه... لنرفع تضرعنا إلى ملك السلام، لكي يعضد الشعوب الجريحة بسبب الحرب ويفتح مسارات ملموسة للمصالحة والسلام".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البابا أنّه يتابع بـ"قلق بالغ" الحرب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وقال "لا يمكن أن نبقى صامتين عن معاناة هذا العدد الكبير من الاشخاص، الضحايا البريئة لهذه النزاعات. ما يصيبهم يصيب الإنسانية جمعاء. إن الموت والألم الناتجين من هذه الحروب يشكلان فضيحة للعائلة الإنسانية برمتها وصرخة في حضرة الله".