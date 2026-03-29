بين حرب إيران وسباق انتخابات 2028: من يفضّل ترامب لخلافته... فانس أم روبيو؟

في وقت تهدد فيه حرب إيران إرث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تتصاعد المخاطر السياسية أيضًا على اثنين من أبرز مساعديه المحتمل أن يخلفاه في المنصب، هما نائب الرئيس، جيه.دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو.

ويأتي ذلك بينما جرى إقحام المسؤولين في مفاوضات قيد الإعداد لإنهاء الحرب، في وقت يبدأ فيه الحزب الجمهوري بالفعل بحث شكل مستقبله بعد ترامب، وسط تساؤلات داخلية حول قيادة المرحلة المقبلة.

واتخذ فانس نهجًا حذرًا إزاء الحرب يعكس تشككه في جدوى تدخل عسكري أميركي طويل الأمد، في حين انحاز روبيو بشكل واضح لموقف ترامب، وأصبح من أبرز المدافعين في إدارته عن الحملة العسكرية.

وقال ترامب من قبل إن فانس وروبيو شاركا في جهود لإجبار إيران على قبول مطالب الولايات المتحدة بتفكيك برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب السماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز.

ومع اقتراب انتخابات رئاسية مقررة في عام 2028، ووجود قيود دستورية على عدد مرات تولي الرئاسة تمنع ترامب من الترشح مرة أخرى، قال مصدران مطلعان على وجهة نظر ترامب إن الرئيس طرح، في أحاديث خاصة مع حلفائه ومستشاريه، مسألة من قد يخلفه في الترشح، وسألهم: "جيه.دي أم ماركو؟".

ويرى محللون سياسيون ومسؤولون من الحزب الجمهوري أن نتائج العملية العسكرية الأميركية، التي دخلت أسبوعها الخامس، قد تؤثر مباشرة على حظوظ فانس وروبيو في انتخابات 2028. ويعتبر هؤلاء أن إنهاء الحرب سريعًا لصالح الولايات المتحدة قد يعزز موقف روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار ترامب للأمن القومي، ويُنظر إليه على أنه شخص هادئ ورابط الجأش في أوقات الأزمات.

في المقابل، قد يمنح استمرار الحرب لفترة طويلة فانس فرصة أكبر لتعزيز حضوره السياسي، إذ يمكنه القول إنه عبّر عن موقف قاعدة أنصار ترامب التي عارضت الحرب، من دون أن يدخل في خلاف علني مع الرئيس.

وفانس، البالغ من العمر 41 عامًا، جندي سابق في مشاة البحرية خدم في العراق، ولطالما عارض انخراط الولايات المتحدة في حروب خارجية. لكنه ظهر إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه يدعم طريقة إدارة الرئيس للحرب، ويتفق معه في أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

وذكر مصدر مطلع على آراء فانس لوكالة "رويترز" أن نائب الرئيس سينتظر حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن يقرر ما إذا كان سيترشح للرئاسة في عام 2028.

من جهته، قال روبيو، البالغ من العمر 54 عامًا، إنه لن يترشح للرئاسة إذا قرر فانس خوض السباق. وتقول مصادر مطلعة على آراء روبيو إنه سيكون راضيًا بأن يكون نائبًا لفانس في الترشح.

وأضافت المصادر أن ترامب طرح بنفسه فكرة الترشح المشترك لفانس وروبيو، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب هزيمتهما معًا.