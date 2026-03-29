قاليباف: العدو يخطط لهجوم بري وإيران تخوض حربا عالمية كبرى

أوضح أن دعم الشعب الإيراني أساسي لاستعادة الحقوق وتعزيز القوة، مؤكدًا دور حلفاء إيران في المنطقة وتأثير الضربات على رموز القوة الأميركية وسوق الطاقة، مع التحذير من أن أي محاولة للعدو للهروب من نتائج الحرب ستبوء بالفشل.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، إن ما وصفه بـ"العدو" يعلن رغبته في التفاوض والحوار بشكل علني، بينما يخطط في الخفاء لشن هجوم بري، معتبرًا أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وأكد قاليباف أن العمليات العسكرية الإيرانية مستمرة، وأن إطلاق الصواريخ لن يتوقف، مشددًا على أن عزيمة بلاده ازدادت مع تطورات الحرب، في حين أشار إلى أن إيران تتابع ما وصفه بمؤشرات الضعف والخوف داخل الجيش المعادي، معتبراً أن الحديث عن التفاوض يعكس رغبات الطرف الآخر أكثر من كونه واقعًا.

وأضاف أن الحرب تمر بمرحلة حساسة، لافتًا إلى أن أهداف الخصوم تغيرت، لتشمل السعي للسيطرة على مضيق هرمز، بعد أن كانت تدّعي تحقيق إنجازات عسكرية. كما أشار إلى دور حلفاء إيران في المنطقة، مؤكدًا أن حزب الله في لبنان، والفصائل في العراق، وأنصار الله في اليمن، يشكلون عناصر فاعلة في المواجهة.

وشدد قاليباف بالتأكيد على أن الحرب، بعد مرور 30 يومًا على اندلاعها، أثارت انتقادات دولية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أن نتائجها ارتدت على من بدأها، وأن الإدارة الأميركية تواجه صعوبة في تبريرها أمام الرأي العام.

قال رئيس البرلمان الإيراني إن إيران تخوض ما وصفها بـ"حربًا عالمية كبرى"، مشددًا على ضرورة الاستعداد لمسار طويل وصعب ومعقد للوصول إلى أهداف البلاد العليا.

وأكد قاليباف أن دعم الشعب الإيراني يعد عنصرًا أساسيًا لاستعادة الحقوق ومعاقبة الولايات المتحدة، بحيث تمنعها من مهاجمة إيران مرة أخرى، مضيفًا أن الخروج من هذه الحرب سيكون فقط بالنصر.

وأشار إلى أن إيران لن تسمح للأعداء بالهروب من الحرب دون تثبيت قدراتها، وجعل هذه المواجهة عبرة لكل معتدٍ. كما أشار إلى تأثير العمليات العسكرية على سوق الطاقة، مؤكدًا أن القوات الإيرانية وجهت ضربات قوية لرموز القوة الأميركية، من الطائرات F35 إلى حاملات الطائرات.