ما التداعيات المحتملة لانضمام الحوثيين إلى الحرب على إيران؟

يملك الحوثيون ورقة ضغط مؤثرة في أيديهم متمثلة في مضيق باب المندب، الذي سبق أن عطّلوا الملاحة فيه بنجاح خلال دعمهم للفلسطينيين في الحرب على غزة، فيما يهدّد إغلاق المضيق في ظل إغلاق هرمز بدخول السعودية الحرب.

مقاتلون حوثيون يسيطرون على سفينة "ذا ماجيك سيز" في البحر الأحمر دعمًا لغزة، في 8 تموز/ يوليو 2025

شهدت الحرب على إيران انضمام عنصر جديد إلى الصراع واتساع رقعة الحرب مع دخول الحوثيين، أمس السبت، حين شنّوا هجومًا صاروخيًا على إسرائيل، الأمر الذي يحذر من عدة تداعيات كبيرة محتملة منها ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وزيادة الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي انضمام الحوثيين إلى الحرب بعدما سبق وأعلنوا دعمهم العلني للإيرانيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الأميركي، وتصريحاتهم السابقة بأن دخولهم المعركة ليس سوى مسألة وقت.

وبعد توعّدهم مرارًا بالتدخل، نفّذوا تهديداتهم، أمس السبت، معلنين استهداف ما قالوا إنها مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، وذلك بعد إعلان إسرائيل رصدها صواريخ أُطلقت من اليمن.

وعن تأثير انضمام الحوثيين إلى الحرب، قال الباحث في "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، فارع المسلمي، إن دخول الحوثيين في الصراع "يمثّل تصعيدًا خطيرًا" وينطوي على "مخاطر جسيمة"، لا سيّما على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.

مسلمي: الحوثيون دخلوا الحرب بدافع "رد الجميل" لإيران

يوضح المسلمي أن "الحوثيين ربما بذلوا قصارى جهدهم للبقاء خارج هذه الحرب؛ فهم يدركون تمامًا أنها لن تعود عليهم بأي منفعة. لكن في النهاية، كان عليهم رد الجميل لإيران" التي دعمتهم لسنوات.

واستهدف الحوثيون إسرائيل في ضربتهم الأولى في الحرب، كما فعلوا مرارًا إسنادًا للفلسطينيين خلال الحرب على غزة، ولم يستهدفوا المصالح الأميركية في دول الخليج المحيطة.

وعدّت شركة الاستشارات الأميركية المتخصصة في إدارة المخاطر، "باشا ريبورت"، في منشور عبر منصة "إكس"، أن تدخل الحوثيين يبعث رسالة "واضحة" إلى الداخل اليمني وإلى الحلفاء في الخارج، مفادها أن "الأولوية دائما للقضية الفلسطينية".

وأضاف التقرير أنه "في الوقت نفسه، يوجهون رسالة إلى الولايات المتحدة والسعودية مفادها أنهم لا يستهدفونهما، على الأقل ليس في الوقت الراهن".

وبحسب "باشا ريبورت"، فإن الخطوة التالية ستكون استهداف التجارة البحرية في المنطقة بدلًا من الأهداف الأميركية، وذلك "لممارسة الضغط من دون تجاوز الخطوط الحمر التي قد تستجلب ردًا مباشرًا"، من الولايات المتحدة التي استهدفتهم في الماضي.

دخول الحوثيين يهدّد بزيادة الاضطرابات الاقتصادية حول العالم

يمتلك الحوثيون من مواقعهم الجبلية المطلة على البحر الأحمر، القدرة على تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب باستخدام المسيّرات والصواريخ، كما فعلوا خلال الحرب على غزة باستهداف سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويمكن للحوثيين عرقلة حركة الملاحة في المضيق الأكثر ازدحامًا في العالم، الذي ازدادت أهميته في المنطقة بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز، من الجهة الأخرى لشبه الجزيرة العربية.

إذ تمر ناقلات النفط والسفن التجارية الآتية من المحيط الهندي عبر هذا الممر المائي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، والعكس صحيح. والبديل الوحيد من هذا المسار يتمثّل في الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.

وإذا ما تعطل هذا الممر أيضًا، فإن الأسواق العالمية، الهشة أصلًا، ستتعرض لاضطرابات جديدة. ومن غير المرجّح أن تسمح السعودية بحدوث ذلك.

أغلاق باب المندب قد يجبر السعودية على دخول الحرب

مع إغلاق مضيق هرمز، اضطرت السعودية إلى تحويل مسار ناقلات النفط إلى موانئها التصديرية على البحر الأحمر، في ميناء ينبع، وهو المنفذ الأخير المتاح لها لتصدير نفطها.

وعليه، فإن أي إغلاق محتمل لهذا المسار البحري قد يدفع المملكة إلى التخلي عن موقفها الحالي، المتمثل في الاكتفاء باعتراض الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي تسقط على أراضيها بوتيرة شبه يومية، إذ باتت الرياض تدرس القيام "بردود حتى لو محدودة"، وفق ما صرّح به خبير الأمن السعودي، هشام الغنام.

تصعيد في المنطقة

وسبق أن لمّح الحوثيون في مواقفهم الأخيرة إلى إمكان تنفيذ ضربات ضد جيرانهم في الخليج، وكما أشار فارع المسلمي، "هم أقرب وأفضل موقعًا من إيران" لضرب البنية التحتية السعودية، وهو ما فعلوه في الماضي، والقواعد العسكرية الغربية في الخليج.

وبحسب الباحث، تنطوي هذه الخطوة على عواقب وخيمة محتملة، بينها خطر كبير لتجدد المواجهة المباشرة بين الحوثيين والسعودية، كما تنطوي على خطر سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

ويؤكد الباحث أن انزلاق اليمن، المتضرر بشدة من الصراع السابق، إلى الحرب مجددًا سيؤدي إلى أضرار كبيرة.

تحذيرات أممية من جر اليمن إلى حرب إقليمية بدخول الحوثيين الحرب

وفي سياق تداعيات المستجدات على اليمنيين، حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأحد، من جرّ اليمن إلى "حرب إقليمية وصراع أوسع".

وقال غروندبرغ في بيان، إن قرار الحوثيين بالانخراط في التصعيد العسكري الإقليمي عبر استهداف إسرائيل، "يُنذر بجرّ اليمن إلى حرب إقليمية وصراع أوسع".

وحذر من "تداعيات خطيرة" لذلك على "مسار السلام والأوضاع الإنسانية" في اليمن.

وأوضح المبعوث الأممي أن التصعيد "سيزيد من تعقيد جهود التوصل إلى حل للنزاع في اليمن، ويُفاقم التدهور الاقتصادي، ويُطيل أمد معاناة المدنيين".