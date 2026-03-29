مجتبى خامنئي يشكر في رسالة خطية جديدة العراق على دعم طهران

شكر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي العراق لدعمه في الحرب، في رسالة خطية نادرة وسط غيابه العلني بعد إصابته. أثار غموض وضعه تكهنات، مع تأكيد تعافيه، وتوقعه النصر، واستمرار تواصله المحدود عبر بيانات رسمية فقط.

شكر المرشد الإيراني الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، في رسالة خطية الشعب العراقي على دعمه طهران في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد.

ولم يظهر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي قُتل في غارة جوية في بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير، علنا منذ تعيينه رسميا مرشدا أعلى، ولم يصدر عنه سوى عدد قليل من البيانات الخطية.

وأثار غيابه تكهنات واسعة حول حالته الصحية ومكان وجوده. إلا أن التلفزيون الرسمي وبعض المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه يتعافى من جروح أصيب بها في ضربة جوية.

وفي رسالته، عبّر خامنئي عن "تقديره للسلطة الدينية العليا (في العراق) وللشعب العراقي لموقفهما الواضح ضد العدوان على إيران ودعمهما لبلادنا" وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، في إشارة إلى المرجع الديني الأعلى المقيم في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني.

وأُبلغت الرسالة عقب اجتماع بين حزب المجلس الأعلى الإسلامي والسفير الإيراني في بغداد، حسب الوكالة.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول كيفية نقل الرسالة.

ومنذ تعيينه مرشدا أعلى، أصدر مجتبى خامنئي بيانه الأول ثم رسالة لمناسبة عيد النوروز.

وتوقع البيانان اللذان تليا عبر شاشة التلفزيون، "النصر" في الحرب.

وتنشر وسائل الإعلام الرسمية بانتظام صورا لمجتبى خامنئي من دون أن توضح ما إذا كانت جديدة. ولديه أيضا حسابات رسمية على تطبيقَي تلغرام وإكس.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن واشنطن تتعامل مع "شخصية رفيعة المستوى" في المحادثات مع إيران، لكنه أوضح أنها ليست المرشد الأعلى.

وقال "لم نتلقَّ أي اتصال من الإبن... لا نعلم إن كان على قيد الحياة".

ومجتبى خامنئي هو المرشد الأعلى الثالث لإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بعد والده، ومؤسس الثورة، الخميني.