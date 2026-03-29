مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة ومدن أوروبية ضد ترامب وإدارته

توجه المشاركون في مسيرات "لا ملوك" المناهضة لترامب عبر الولايات المتحدة للشوارع، للمشاركة في المظاهرات التي تنظم احتجاجًا على أفعال الرئيس دونالد ترامب وإدارته، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في التاريخ الأميركي.

بدأت تحرّكات احتجاجية واسعة النطاق، السبت، ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة وخارجها، رفضًا لما يعتبره ملايين الأشخاص نزعة سلطوية لدى ترامب، إضافة إلى الحرب التي أشعلها في إيران وامتدت لتشمل دولًا مختلفة في المنطقة.

وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأميركيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة شعبية تطلق عليها تسمية "لا ملوك"، تعدّ أبرز الحركات المناهضة لترامب منذ بدأ ولايته الثانية مطلع 2025.

وزادت الحرب التي شنها ترامب إلى جانب إسرائيل على إيران من أسباب الدعوة للتظاهر والاحتجاج.

ويتخطى المزاج المناهض لترامب حدود الولايات المتحدة، إذ جرت، السبت، مسيرات في مدن أوروبية عدة بينها أمستردام ومدريد وروما.

متظاهرون في روما ضد ترامب، السبت (Getty Images)

وبدأت الاحتجاجات في الولايات المتحدة في مدن عدة، بينها أتلانتا، حيث تجمّع آلاف الأشخاص في متنزه للتنديد بالنزعة السلطوية.

ورفع أحد المشاركين في التحرّك لافتة كُتب عليها "نحن بصدد خسارة ديموقراطيتنا".

متظاهرون في الولايات المتحدة ضد ترامب، السبت (Getty Images)

ونُظّم تحرّك احتجاجي في بلدة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان، قرب ديترويت، في أجواء جليدية.

وفي العاصمة واشنطن، نُظّمت مسيرة حمل بعض المشاركين فيها لافتات كُتب عليها "يجب أن يرحل ترامب الآن!"، و"كافحوا الفاشية". وسار المشاركون على جسر يمتدّ فوق نهر بوتوماك متجهين إلى نصب لينكولن التذكاري، الموقع الذي شهد تظاهرات تاريخية من أجل الحقوق المدنية قبل عشرات السنين.

الحراك ضد ترامب يسعى إلى حشد عدد أكبر

أُقيم أول يوم احتجاج وطني في إطار هذه الحركة في حزيران/ يونيو، وتزامن مع عيد ترامب التاسع والسبعين، ومع عرض عسكري أقامه في واشنطن. ونزل الملايين إلى الشوارع يومها في نيويورك وسان فرانسيسكو ومدن أخرى.

أما التحرك الثاني فجرى في تشرين الأول/ أكتوبر، واستقطب نحو 7 ملايين شخص، بحسب المنظّمين الذين يسعون إلى حشد عدد أكبر، في وقت تدنت نسبة تأييد ترامب إلى ما دون 40%.

ويستعد ترامب لانتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ يواجه فيها حزبه الجمهوري احتمال فقدان السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ.

ويثير الرئيس الأميركي انقساما حادًا في الولايات المتحدة، بين قاعدة مؤيديه العريضة التي ترفع شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، وخصوم ينددون بميله إلى الحكم بالمراسيم التنفيذية، واستخدامه وزارة العدل لملاحقة معارضيه، وسياسته البيئية التي تنكر أسباب التغيّر المناخي، ومعركته ضد برامج التنوع العِرقي والجندري، وميله لاستعراض القوة العسكرية بعدما خاض حملته الانتخابية مناديًا بالسلام.

وقال نويد شاه من منظمة "الدفاع المشترك"، وهي رابطة محاربين قدامى ضمن حركة "لا ملوك"، "منذ آخر مرة أقمنا فيها مسيرة، دفعتنا هذه الإدارة إلى التورّط أكثر في الحرب".

وأضاف "في الداخل، شاهدنا مواطنين يُقتلون في الشوارع على أيدي قوات مُعَسكَرة (عناصر شرطة الهجرة). ورأينا عائلات تتفكك ومجتمعات المهاجرين تُستهدَف. كل ذلك باسم رجل واحد يحاول أن يحكم كما لو كان ملكًا".

"نيران الكراهية والخوف"

ويقول المنظمون، إنهم يحضّرون لإقامة أكثر من 3 آلاف تجمع في مدن كبرى على الساحلَين الشرقي والغربي، إضافة إلى الضواحي والمناطق الريفية، وصولًا الى بلدة كوتزيبيو في ألاسكا، الواقعة في أقصى شمال أميركا الشمالية.

وستكون ولاية مينيسوتا مركزًا أساسيًا للتحركات، بعدما أصبحت قبل أشهر محور النقاش الوطني حول حملة ترامب العنيفة على الهجرة.

وسيقدّم المغني بروس سبرينغستين عرضًا في مدينة سانت بول، عاصمة الولاية الشمالية، يؤدي خلاله أغنيته "شوارع مينيابوليس". إذ كتب هذه الأغنية تخليدًا لذكرى رينيه غود وأليكس بريتي، الأميركيَّين اللذين قُتلا برصاص عناصر فدراليين خلال احتجاجات في كانون الثاني/ يناير ضد الحملة التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (آيس).

ويقول المنظمون، إن ثُلثَي المشاركين لا يقيمون في المدن الكبرى التي تعد معاقل للديموقراطيين في الولايات المتحدة، وذلك في زيادة ملحوظة عن آخر احتجاج.

مظاهرة في مدريد ضد ترامب (Getty Images)