موجز أنباء العالم الأحد: تهديدات متبادلة وتصعيد عسكري متواصل من القدس وبيروت إلى الخليج وطهران

اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بالتخطيط سرا لهجوم بري على إيران، رغم انخراط واشنطن علنا في" جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب" التي دخلت شهرها الثاني.

وفي ظل تقارير في وسائل إعلام أميركية وتصريحات أشارت إلى أن الرئيس الأميركي يدرس إرسال ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط قريبا، قال قاليباف، الأحد، إن "رجالنا ينتظرون وصول الجنود الأميركيين على الأرض لإحراقهم، ومعاقبة حلفائهم في المنطقة مرة واحدة وإلى الأبد".

من جهته، قال قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني، شهرام إيراني، إن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" ستُستهدف إذا أصبحت في مرمى نيران الجمهورية الإسلامية.

وتعرّض رصيف بحري في مدينة بندر خميس، بجنوب إيران القريبة من مضيق هرمز، لضربات أميركية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.

وتبنّت إيران هجمات استهدفت مصنعي ألمنيوم في البحرين والإمارات، يعدّان من الأهم في العالم، ما عزز المخاوف من اضطرابات كبرى في الاقتصاد العالمي.

وحظرت البحرين، الأحد، الملاحة البحرية والاقتراب من السواحل ليلا، وقالت إن القرار يأتي لحماية أراضيها، في ظل تعرّضها لـ"عدوان إيراني سافر" منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وفي طهران، دانت قناة "التلفزيون العربي" ومقرها الدوحة، "استهداف" المبنى الذي يقع فيه مكتبها في العاصمة الإيرانية، في خضم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

بيروت

أعلنت الهيئة الصحية التابعة لحزب الله أن أحد مسعفيها استُشهد، مع جريح كان ينقله، في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف عائدة إليها، في جنوب لبنان، الأحد.

وجدّد جيش الاحتلال تهديده باستهداف سيارات الإسعاف والمرافق الطبية في لبنان، متهما حزب الله باستخدامها بشكل "عسكري".

وأقيمت في بيروت، الأحد، مراسم تشييع ثلاثة صحافيين استُشهدوا بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، السبت، في استهداف أثار تنديدا واسعا من السلطات في لبنان، ووصفه رئيس الجمهورية بأنه "جريمة سافرة".

ودان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اغتيال الصحافيين، معتبرا أنه "عملية اغتيال محددة الهدف".

واستنكر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مقتل الصحافيين، مؤكدا أنه لا ينبغي "أبدا" استهداف المراسلين في بلدان تشهد نزاعات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جندي في جنوب لبنان حيث تشنّ قواته عمليات قتالية، وهو الجندي الخامس الذي يعلن عن مقتله منذ تجدد الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار/ مارس.

دمشق

أعلن نائب وزير الدفاع السوري، سيبان حمو، الأحد، أن القوات الحكومية صدّت هجوما بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق، وكانت تستهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سورية، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

القدس

منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة في المدينة لإقامة قداس أحد الشعانين، في سابقة "منذ قرون"، وفق ما أكدت بطريركية اللاتين في بيان.

ونددت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، في بيان، بما وصفته "إساءة للمؤمنين" بعد منع البطريرك من دخول الكنيسة.

كراكاس

قال الرئيس الفنزويلي المخلوع، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، إنهما "قويان" ويمضيان وقتهما في الصلاة في السجن، وذلك في أول رسالة منذ اعتقلتهما الولايات المتحدة مطلع العام.

سيول

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على تجربة جديدة لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، في إطار تطوير الترسانة الاستراتيجية للبلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأحد.