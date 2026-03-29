"التلفزيون العربي" يدين قصف مبنى تجاري يضم مكتبه في طهران

تعرّض مكتب التلفزيون العربي في العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأحد، لأضرار بالغة، إثر استهداف صاروخي أصاب المبنى التجاري الذي يضم المكتب في منطقة هيروي شمال شرقي المدينة.

وقع الاستهداف في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا بتوقيت طهران المحلي، اليوم الأحد، وطاول الطابقين الثاني والثالث من المبنى.

يضم الطابق الثاني منشأة تجارية مدنية، فيما يشغل مكتب التلفزيون العربي الطابق الثالث. وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بتسجيل 10 إصابات في هذا الاستهداف.

وأشارت معطيات ميدانية أولية وشهود عيان إلى أن الاستهداف تم عبر صاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة، وفقا لبيان صدر عن التلفزيون العربي.

ويُعد المبنى الذي يضم مكتب التلفزيون العربي مبنى تجاريًا، تشغل طوابقه مجموعة من المكاتب والمصالح التجارية، إضافة إلى شركة لخدمات البث التلفزيوني.

ووقع الاستهداف أثناء تقديم مراسل التلفزيون العربي، حازم كلاس، مداخلة مباشرة على الهواء.

وعبّر التلفزيون العربي عن إدانته لهذا الاستهداف على مبنى تجاري مدني، مؤكدًا أن تعريض الطواقم الصحافية للخطر، أو وضعها في دائرة الاستهداف، يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ذات العلاقة.

وأكد التلفزيون العربي أن طواقمه في طهران تواصل العمل على تقديم تغطية شاملة ومهنية لمجريات الحرب.