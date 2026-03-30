ترامب يلوح بالسيطرة على جزيرة خرج ويتحدث عن مرور ناقلات عبر هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يرغب في "الاستيلاء على النفط الإيراني"، مشيرا إلى احتمال السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط من إيران.

وأضاف أن إيران قد تسمح بمرور نحو 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، في إشارة إلى تطورات محتملة في حركة الملاحة بالمنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط، وسط ترقب لتداعياتها على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وحذر ترامب في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نُشرت مساء الأحد، من أن الجيش الأميركي بإمكانه الاستيلاء "بسهولة كبيرة" على جزيرة خرج، وهي موقع نفطي حيوي لإيران.

وقال ترامب للصحيفة ردا على سؤال حول وضع الدفاعات الإيرانية في الجزيرة "ربما نستولي على جزيرة خرج، وربما لا. لدينا خيارات عديدة... لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة كبيرة".

وتعرضت الجزيرة الواقعة في شمال الخليج على بعد نحو 30 كيلومترا من سواحل إيران، لهجوم أميركي في منتصف آذار/مارس.

وتضم الجزيرة أكبر موانئ إيران النفطية ويوفر حوالي 90 في المئة من صادرات البلاد من الخام، وفق مصرف "جاي بي مورغان" الأميركي.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تفاوضت مع إيران بشأن مرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه طهران عمليا منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "منحونا، بدافع الاحترام على ما أعتقد، 20 ناقلة نفط"، مؤكدا أنها "ناقلات نفط ضخمة، ستعبر مضيق هرمز، وسيبدأ ذلك صباح الإثنين، ويستمر لبضعة أيام".