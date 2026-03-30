روبيو: واشنطن متفائلة لتلقيها رسائل خاصة إيجابية من طهران

يزعم روبيو أن "هناك أشخاصا يتحدثون إلينا بأسلوب لم يتحدث به المسؤولون السابقون في إيران، وهناك أمور هم على استعداد للقيام بها".

أعرب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، عن أمله في التعاون مع أفراد داخل الحكومة الإيرانية، قائلا إن الولايات المتحدة تلقت رسائل إيجابية بشكل غير رسمي.

وأضاف روبيو أن هناك "انقسامات" داخلية في الجمهورية الإسلامية، قائلا إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتولى شخصيات "قادرة على تحقيق الإنجازات" زمام المبادرة في طهران.

وقال روبيو لبرنامج "غود مورنينغ أميركا" على قناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إنه "نأمل أن يكون هذا هو الحال". وأوضح أنّ "هناك أشخاصا يتحدثون إلينا بأسلوب لم يتحدث به المسؤولون السابقون في إيران، وهناك أمور هم على استعداد للقيام بها".

رغم ذلك، أكد روبيو أن الحرب تهدف إلى إنهاء قدرات إيران على تطوير سلاح نووي، وهو ما قال الرئيس دونالد ترامب إنه حققه خلال هجوم العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "هؤلاء مجانين... إنهم متشددون دينيون لا يمكن السماح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي لأن لديهم رؤية مروّعة لنهاية العالم".

وفي مقابلة منفصلة مع قناة الجزيرة، قال روبيو إن "هناك رسائل وبعض المحادثات المباشرة القائمة بين أطراف داخل إيران والولايات المتحدة". وأضاف أنه "يجري التواصل بشكل أساسي عبر وسطاء، لكن كانت هناك بعض المحادثات". وتابع أنه "أعتقد أن الرئيس يفضّل دائما الدبلوماسية".

وقال روبيو إن هناك فرقا بين الرسائل الخاصة والعلنية الصادرة من إيران.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" إنه "من الواضح أنهم لن يعلنوا ذلك في بيانات صحافية، وما يقولونه لكم أو يطرحونه للعالم لا يعكس بالضرورة ما يقولونه في محادثاتنا".

ورغم حديث إدارة ترامب علنا عن الدبلوماسية، عززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة، وهدّد ترامب اليوم بـ"محو" جزيرة خارك النفطية الإيرانية في حال فشل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.