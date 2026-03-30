قاآني يشيد بجهود حلفاء إيران في إنتاج "النظام الجديد في المنطقة"

اشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، بجهود التنظيمات المسلحة المدعومة من طهران ومن بينها حزب الله اللبناني، والتي أنتجت ما وصفه بـ"النظام الجديد في المنطقة".

وهذا المنشور الذي ورد على منصة إكس تحت اسم المستخدم "الجنرال قاآني" general_Qaani هو الثاني فحسب يُنسَب إلى القائد الشديد التكتم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر.

وكتب قاآني الذي يتولى قيادة هذه الوحدة المسؤولة عن عمليات الحرس الثوري خارج إيران "إن أمنية قادة المقاومة الشهداء قد تحققت، غرفة العمليات الحربية للمقاومة موحدة. عوّدوا أنفسكم على النظام الجديد في المنطقة".

وأشار قاآني تحديدا إلى "نيران حزب الله" الذي يخوض حربا ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، وجماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي دخلت الحرب في الأيام الأخيرة.

وما لبثت منصة إكس أن علّقت الحساب الذي نشر هذه الرسالة، غير أن محتواها أُعيد تداوله على نطاق واسع وأوردته وسائل إعلام رسمية أو مرتبطة بالنظام الإيراني.

وتردّد أن قاآني الذي خَلفَ اللواء قاسم سليماني عام 2020 قُتل خلال حرب الاثني عشر يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران/ يونيو 2025، لكنه عاودَ الظهور.

غير أنه لم يطلّ علنا في الآونة الأخيرة، ما أثار تكهنات في شأن دوره ومكان إقامته، رغم أن كثيراً من المحللين يرون أن تحفّظه أمر منطقي في زمن الحرب.