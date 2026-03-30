موجز أنباء العالم الإثنين: تهديدات أميركية جديدة لإيران وامتداد تداعيات الحرب إقليميا ودوليا

في ما يلي موجز أنباء العالم الإثنين، بضمنه تهديد الرئيس الأميركي الأخير لإيران، وإصابة مصفاة نفط في حيفا بصواريخ أطلقت بالتزامن من إيران ولبنان، وسط اتساع تداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بـ"محو" جزيرة خرج التي ترتدي أهمية إستراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عشرات مواقع إنتاج الأسلحة في طهران، بما في ذلك خط تصنيع صواريخ أرض-جو طويلة المدى.

كما أعلن أنه شن غارة على جامعة الإمام الحسين التي يديرها الحرس الثوري الإيراني حيث "كان البحث وتطوير الأسلحة المتقدمة يجري داخل الجامعة".

من جهتها أكدت إيران اغتيال قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري علي رضا تكسيري، بعد أيام على إعلان إسرائيل أنها استهدفته في غارة جوية.

في المقابل، تضررت مصفاة نفط في حيفا إثر صواريخ أطلقت بالتزامن من إيران ولبنان.

وأقرّ الكنيست ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للأمن، في وقت تخوض إسرائيل حربا على جبهات عدة.

وأُعيد التيار الكهربائي إلى طهران ومحافظة البرز، وفق ما أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني، غداة حديث الوزارة عن انقطاعات ناجمة عن هجمات استهدفت منشآت الطاقة.

وفي حين واصلت إيران منذ بدء الحرب ضرب مواقع في دول الخليج، اتّهم الجيش الإيراني، إسرائيل بالوقوف وراء هجوم استهدف محطة لتحلية المياه في الكويت.

وفي إسبانيا، أغلقت الحكومة مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران ومنعت واشنطن من استخدام قواعدها، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.

وأعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط وسط تكهنات بتوغل بري أميركي محتمل في إيران.

لبنان

جدّدت إسرائيل قصفها ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر وفق مصدر أمني عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله، تزامنا مع مواصلة غاراتها على جنوب البلاد حيث استهدفت إحداها حاجزا للجيش اللبناني وأسفرت عن مقتل عسكري.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوبي لبنان ليرتفع عدد الجنود القتلى من جراء المعارك إلى ستة.

وأصيب عناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بجروح جراء "حادث" في بلدة قريبة من الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفادت متحدثة، من دون تحديد طبيعة الحادث.

وكانت إندونيسيا قد أكدت مقتل أحد جنودها في "يونيفيل" بعدما أعلنت هذه القوة انفجار مقذوف في موقع لها في جنوب لبنان.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقتل صحافي ثان في لبنان، مدعيا أنه كان عنصرا في حزب الله.

من جهتها، أعلنت إيران أن سفيرها لدى لبنان سيبقى في البلاد رغم إعلانه من جانب الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ومنحه مهلة لمغادرة البلاد بحلول الأحد.

انفجار مرفأ بيروت

اختتم المحقق العدلي طارق البيطار تحقيقه المفتوح منذ نحو ستّ سنوات في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي تضمّن الادعاء على نحو سبعين شخصا بينهم سياسيون وقادة أمنيون، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

العراق

أعلنت بغداد، أن قاعدة عسكرية تقع في مطارها الذي يضمّ كذلك مركزا للدعم الدبلوماسي تابعا للسفارة الأميركية، تعرّضت لهجوم بالصواريخ أدّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.

سورية

أعلن الجيش السوري، أن "هجوما واسعا" بطائرات مسيّرة استهدف قواعد عدة تابعة له قرب الحدود مع العراق، بعد سلسلة ضربات طالت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في البلاد إحداها أميركية، في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين، إن الطرفين يعملان معا على ملفّ عودة اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى بلدهم.

القدس والضفة وغزة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن بطريرك القدس للاتين سيُعطى حق دخول فوري إلى كنيسة القيامة، إثر موجة الغضب العالمية الواسعة التي أثارها منع الشرطة الإسرائيلية دخوله لإقامة قداس أحد الشعانين.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب إحدى كتائبه من الضفة الغربية المحتلة بعد تورط بعض عناصرها في اعتداء على أحد صحافيي طاقم تابع لشبكة "سي إن إن" الأميركية الأسبوع الماضي.

وتغادر سفينتان فرنسيتان مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا في الرابع من نيسان/أبريل للانضمام إلى أسطول دولي جديد يضم نحو مئة سفينة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي والوصول إلى قطاع غزة.

الحرب الروسية – الأوكرانية

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على روسيا وقفا متبادلا للضربات الجوية على مواقع الطاقة، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة النفط العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأسفرت ضربة بمسيّرة خلال الليل استهدفت مدينة تاغانروغ الروسية الساحلية عن مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح، بحسب ما أفادت رئيسة البلدية.

وطردت روسيا، دبلوماسيا بريطانيا على خلفية اتّهامه بالتجسس، وهي تهم رفضتها لندن واعتبرت أنها "مجرّد هراء".

الفيليبين

أعلنت شركة "بترون" التي تدير مصفاة النفط الوحيدة في الفيليبين، في بيان أنها اشترت حوالي 2,5 مليون برميل من النفط الروسي بدافع "الضرورة القصوى"، مع سعي الفيليبين إلى تعزيز احتياطياتها من الوقود وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

نيجيريا

قتل مسلّحون عشرة أشخاص على الأقل في حانة في جوس، عاصمة ولاية بلاتو التي تشهد اضطرابات في نيجيريا، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرة آخرين، وفق ما أفادت مصادر محلية.

الكاميرون

انتهت محادثات رفيعة المستوى لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون من دون التوصل إلى اتفاقات جوهرية، وفشل المجتمعون في تمديد الحظر المفروض منذ 1998 على الرسوم الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، إثر خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.

الصين/ تايوان

وجّه الرئيس الصيني شي جينبينغ دعوة إلى زعيمة حزب كومينتانغ المعارض الرئيسي في تايوان، لزيارة الصين في نيسان/أبريل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية بالإضافة إلى الحزب نفسه.