"نيويورك تايمز": أميركا استخدمت صواريخ غير مجرّبة وأصابت مدرسة وقاعة رياضية في إيران

استخدمت الولايات المتحدة نوعًا جديدًا وغير مجرّب من الصواريخ في يوم الحرب الأول على إيران، أسفر عن مقتل 21 مدنيًّا بحسب الإعلام الإيراني المحلي، وذلك إثر إصابة قاعة رياضية ومدرسة ابتدائية وحيّ سكني مجاورين لمنشأة عسكرية، وفق تحليل بصري لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وخبراء في الأسلحة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ هذا الهجوم قد تزامنَ مع قصف مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية بصاروخ "كروز"، أودى بحياة 175 شخصًا أكثرهم من الطالبات والهيئة التدريسية.

وذكرت توثيقها ضربتين في مدينة لامرد جنوبي الجمهورية الإيرانية، وصورًا لمكان الاستهداف في أعقاب القصف. وخلص مراسلو الصحيفة، وخبراء ذخيرة في أن سِمات السلاح والانفجارات والأضرار متلائمة مع صاروخ باليستي أميركي قصير المدى يسمى (PrSM)، المصمم لينفجر فوق هدفه بمسافة قليلة.

وأوضحت الصحيفة، أن مقاطع فيديو أظهرت الصاروخ محلّقًا في منطقة مدنية، ثم تحوّل إلى كتلة من النيران في الجو، وفي مقطع آخر التقطه كاميرة مراقبة مقابلة للقاعة الرياضة والمدرسة، ظهر الانفجار فوق المبنيين بارتفاع قليل، فيما أظهرت صور التُقطت بعد الانفجار القاعة والمدرسة مليئَيْن بالثقوب من الشظايا المتفجرة المنبعثة من الصاروخ.

وصرّح المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأنّ فريقًا نسائيًا لكرة الطائرة كان يستخدم القاعة عند الهجوم، كما أظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل أن أطفالًا كانوا موجودين في المدرسة آنذاك، وفق فحص الصحيفة.

وأكدت "نيويورك تايمز" بناءً على الأدلة التي لديها، أن صورًا من مكان الاستهداف أظهرت آثار حريق وانهيار جزء من سقف القاعة الرياضية. وفي المقابل، حازت الصحيفة صورًا تُظهر نوافذ مدمرة في المدرسة، وبقع دماء منتشرة.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولًا أميركيًا أقرّ لاحقًا بأن الصاروخ المستخدم في الهجوم على لامرد هو صاروخ ((PrSM وذلك بعدما اشترط إخفاء هويته.

وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بحسب إيرواني، المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة.