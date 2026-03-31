إيرانيون بعد شهر من الحرب: "طهران كلها تهتز... نفتقد عاداتنا البسيطة"

لا تزال الحياة مستمرّة في طهران حيث المقاهي والمطاعم مفتوحة والمتاجر فيها بضائع ومحطّات الوقود في الخدمة. غير أن الأمور لم تعد على حالها على السكان.

يحاول سكان طهران مواصلة حياة شبه طبيعية بالرغم من الحرب، لكن الأحوال تبدّلت بالنسبة إلى كثيرين منهم باتوا يفتقدون عادات بسيطة، كارتياد المقهى أو المتنزّه.

بالنسبة إلى فاطمة التي تعمل مساعدة في عيادة لطبّ الأسنان، تفرح عندما تتمكّن من ارتياد المقهى.

وقالت "عندما أجلس إلى طاولة ولو كان لبضع دقائق، أتصوّر أنها ليست نهاية العالم، كما لو كنت أهرب من هذه الحرب الملعونة لأعود إلى يوم عادي، أو أقلّه لأتخيّل عالما لا يستولي عليه الخوف، الخوف من الموت أو فقدان شخص عزيز أو كلّ ما نملكه".

وإذا لم يؤرق القصف نوم الشابة البالغة 27 عاما، ترتدي لباسا أنيقا وتتبرّج قليلا للخروج صباحا. ولكن "فور عودتي إلى المنزل، أعود إلى واقع الحرب بسوادها وثقلها".

الطهو للمعنويات

وبالرغم من الحرب التي دخلت شهرها الثاني، لا تزال الحياة مستمرّة في طهران حيث المقاهي والمطاعم مفتوحة والمتاجر فيها بضائع ومحطّات الوقود في الخدمة. غير أن الأمور لم تعد على حالها على السكان ومنهم من طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم الكاملة حرصا على سلامتهم.

وشكوا من حرب تلقي بظلال ثقيلة على حياتهم اليومية والهمّ الذي يؤرقهم في بلد يرزح تحت وطأة ركود اقتصادي، مع حواجز أمنية أقيمت في مناطق كانت سابقا هانئة وانقطاع الإنترنت على نطاق واسع وتثبيت زجاج النوافذ بأشرطة لاصقة كي لا يحطّمها عصف الانفجارات.

وأوضحت شهرزاد، وهي ربّة منزل في التاسعة والثلاثين أنها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة القصوى "أبقى قويّة قدر المستطاع من أجل ابنتي. لكن عندما أفكّر في المستقبل، ما من صور واضحة في ذهني كي أتمسّك بها".

وأقرّت بأن "الأمر الوحيد الذي تبقّى لي من حياتي ما قبل الحرب والذي يساعدني في الحفاظ على المعنويات هو الطهو".

وأضافت "أحيانا أبدأ بالبكاء فجأة وكلّي شوق إلى الأيام العادية، إلى حياة لم يكن علي فيها أن أفكّر دوما بالتفجيرات والموت".

"الصمود"

والأمر سيّان بالنسبة إلى إلناز الرسّامة البالغة 32 عاما. وصرّحت "الخروج ليلا أو التوجّه إلى حيّ آخر من المدينة للتبضّع في متجر بقالة أو فرن ليسا في الحيّ الذي أسكنه أو المطالعة في مقهى أو ارتياد المتنزّه... هي أمور بسيطة جدّا أفتقدها".

وأضافت "أكثر ما أفتقده هو ليلة نوم هانئ"، خصوصا أن القصف يكون جدّ شديد في بعض الليالي لدرجة أنها تشعر بأن "طهران كلّها تهتزّ".

وجلّ ما باتت تفكّر فيه إلناز هو "الصمود. ولا يهمّني سوى أن أبقى على قيد الحياة مع كلّ من هو عزيز على قلبي، من الأصدقاء وأفراد العائلة وسكان المدينة" الذين باتوا أكثر تعاضدا "من أيّ وقت مضى في هذه الأوقات العصيبة".

وأكّد شايان المصوّر البالغ 46 عاما "يوجد وقود ومياه وكهرباء. وما زلنا نخرج. وقد حاولنا الاحتفال بعيد النوروز" لكن "لا حول لنا".

وتزداد الأجواء قتامة مع انتشار صور للأطفال الذين قتلوا في الحرب في شوارع العاصمة وسط مبان مدمّرة تعلو أنقاضها أعلام الجمهورية الإسلامية.

"الشغل الشاغل للإيرانيين"

أما الفنان التشكيلي كاوا (38 عاما)، فاشتكى من دوريات عناصر الأمن وأنصار النظام الذين يكثّفون الحواجز لمنع أي احتجاجات ضدّ الجمهورية الإسلامية.

وبات على سكان المدينة أحيانا عبور "عدّة حواجز تفتيش في يوم واحد كلّ واحد منها بإدارة مجموعة مختلفة".

وأورد كاوا "تفتًشّ السيّارات ويتمّ فحص محتويات الهواتف المحمولة وينصبّ الغضب المكبوت لأشهر" على مواطنين عاديين.

وقبل بضعة أيّام، التقط كاوا شظيّة صاروخ سقط على بعد 50 مترا من منزله ليحوّلها إلى قطعة فنّية عندما تتاح له الفرصة.

ولا تغيب عن باله مشاهد الزجاج المحطّم والغبار المتناثر. ويتساءل عن "مستقبل البلد وشعبه وما قد يحسّن الوضع فعلا"، مؤكّدا "هذا هو الشغل الشاغل للإيرانيين".