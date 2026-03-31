تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي

تواصل الحرب في أسبوعها الخامس إلحاق الأضرار بالاقتصاد حول العالم، وتجلت بعض آثارها في تقليص بعض الدول وجباتها المدرسية المجانية، وتخفيف الضرائب عن المحروقات، وتقديم مساعدات مالية للسكان، مع تهديدات أميركية باحتلال جزيرة خرج، وهجمات إيرانية مستمرة.

آثار الحريق قرب مصافي النفط في حيفا من استهداف إيراني (Getty Images)

تستمر أسعار النفط بالتراوح بين الهبوط والارتفاع، متأثرة بالتصريحات المتقلبة للإدارة الأميركية بشأن مستقبل الحرب، وتمتد الآثار الاقتصادية إلى دول مختلفة حول العالم جرّاء الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، وما نتج عنه من خنق لإمدادات الطاقة من النفط والغاز المُسال، فما هي أحدث التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؟

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط وارتفعت معظم الأسهم، اليوم الثلاثاء، إثر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أشار إلى استعداد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب مع إيران حتى لو بقي مضيق هرمز الحيوي مغلقًا.

وفي السياق، حذّر خبراء في السوق من أنّ أي عملية برية أميركية أو رد إيراني أوسع، قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ تموز/ يوليو 2008، عندما ناهز سعر خام برنت 150 دولارًا للبرميل.

وانخفضت عقود النفط الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مع بقاء سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عند مستوى أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل.

ترامب يهدد بتدمير جزيرة خرج

وهدّد الرئيس دونالد ترامب، أمس الإثنين، بتدمير جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريبًا، ولم يُفتح مضيق هرمز "فورًا".

وتُعالج الجزيرة الواقعة على بُعد حوالي 30 كيلومترًا من البر الإيراني ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، وفق مذكرة صادرة عن بنك "جاي بي مورغان" في أوائل آذار/ مارس.

وحذّر ترامب من أنّ القوات الأميركية ستدمر "جميع محطات توليد الكهرباء، وآبار النفط، وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)".

إندونيسيا تقلّص برنامج الوجبات المدرسية

ستُخفّض إندونيسيا برنامج الوجبات المدرسية المجانية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع عزمها تخصيص مليارات الدولارات لمواجهة ضغوط الميزانية الناجمة عن الحرب وارتفاع أسعار النفط.

حريق في ناقلة نفط كويتية

تسبّب هجوم إيراني في اندلاع حريق في ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، (كونا)، نقلًا عن شركة النفط الكويتية الحكومية "ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة، (السالمي)، تعرضت لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة (المخطاف) بميناء دبي في الإمارات".

ولم تُسجّل أي إصابات وفق التقرير، وأعلنت سلطات دبي لاحقًا أنّ رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

إيران تُقرّ رسومًا لعبور مضيق هرمز

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أمس الإثنين، بأنّ لجنة برلمانية وافقت على خطط لفرض رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله، إنّ الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، "الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال"، و"تنفيذ الدور السيادي لإيران" بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

دبي تُعلن عن مساعدات مالية

أعلنت السلطات الإماراتية، أمس الإثنين، أنّ دبي ستقدم دعمًا بقيمة تزيد عن 270 مليون دولارًا لمساعدة الشركات والأسر، في ظلّ مواجهة دول الخليج اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الهجمات الجوية الإيرانية، والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.

ازدياد حركة الملاحة في قناة بنما

أدت الحرب في إيران إلى زيادة عدد السفن التي تعبر قناة بنما، وفق ما أفادت مسؤولة في هذا الممر المائي الواقع بين المحيطَيْن الأطلسي والهادئ، أمس الإثنين.

وقالت إيليا إسبينو دي ماروتا، وهي مسؤولة في إدارة القناة، لمحطة "تيليميترو"؛ "كنا نتوقع حوالى 34 عملية عبور يوميًا" لهذا العام، لكن في الأسبوعين الماضيين "كان لدينا 38، 39، 40".

حريق في مصفاة حيفا

اندلع حريق هائل، أمس الإثنين، في مصفاة حيفا النفطية بعد أن أصابتها شظايا ناجمة عن اعتراض قذيفة.

وعرضت القنوات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف في السماء من موقع الحريق، فيما نشرت فرق الإطفاء صورًا لدبابة مشتعلة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء 40%

أعلنت سريلانكا عن زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تقارب 40% اعتبارًا من غد الأربعاء، في ظل معاناتها من نقص في الطاقة جراء الحرب في إيران.

وقد رفعت سريلانكا أسعار الوقود 3 مرات هذا الشهر، بزيادة تتجاوز الثلث، كما فرضت أسبوع عمل من أربعة أيام في محاولة لترشيد استهلاك الطاقة.

النرويج تخفض ضرائب الوقود

أعلنت الحكومة النروجية أنّها ستخفض مؤقتًا ضرائبها على البنزين والديزل لمواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب.

مجموعة السبع تتعهد باتخاذ "الإجراءات اللازمة"

أكد وزراء الاقتصاد والمالية في مجموعة السبع، أمس الإثنين، استعدادهم لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار معالجتهم للتداعيات الاقتصادية للحرب.

بنغلادش تأمر بترشيد استهلاك الطاقة

أصدرت بنغلادش أوامر لموظفيها بإطفاء الأنوار وخفض درجة حرارة مكيفات الهواء لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل تفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب، وفق ما أفاد مسؤولون.

استهداف منشآت خليجية للطاقة

أعلنت الكويت أنّ هجومًا إيرانيًا على محطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار بمبنى، في إطار حملة طهران الجوية ضد جيرانها في الخليج.

استقرار شبكة الكهرباء الإيرانية

أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني، مصطفى رجبي مشهدي، للتلفزيون الرسمي أنّ إيران أعادت التيار الكهربائي إلى أجزاء من طهران والمناطق المجاورة لها، بعد أن ألحقت غارات جوية أضرارًا بشبكات الكهرباء وانقطاع التيار لفترة وجيزة.