موجز أنباء العالم الثلاثاء: امتدادات إقليمية للحرب على إيران وتداعيات على الطاقة والملاحة

تتسارع تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مع ضربات طالت منشآت عسكرية ومدنية، وانعكاسات إقليمية شملت الخليج والعراق ولبنان، وإغلاق هرمز وتداعيات على الطاقة، مقابل محادثات لإنهاء الحرب، ومواقف دولية متباينة، ودعوات لخفض التصعيد.

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، إن الأيام المقبلة من الحرب التي تشّنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ستكون "حاسمة"، كاشفا أن المحادثات لإنهاء الحرب في إيران تكتسب زخما.

وأكّد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه مستعد للقتال لأسابيع إضافية. وقال الناطق باسمه: "لدينا الأهداف اللازمة لذلك، والذخيرة الكافية، والقوى البشرية، والأمر يعود للقيادة لتقرر ذلك".

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق صواريخ على تركيا "عارية تماما من الصحة"، عارضا إجراء تحقيق مشترك في المسألة.

ميدانيا، أعلنت طهران أن منشآت عسكرية في وسط إيران تعرّضت للإصابة في ضربات أميركية إسرائيلية، مشيرة أيضا إلى استهداف مواقع أخرى مدنية، وذلك غداة تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بضرب منشآت الطاقة وآبار النفط ومحطات تحلية المياه في إيران.

وفي الإطار نفسه، أعلنت الحكومة الإيرانية أن ضربات أميركية إسرائيلية استهدفت، الثلاثاء، إحدى أكبر شركات الأدوية في إيران، والتي تُنتج أدوية التخدير وعلاج السرطان.

وطالت ضربات محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية الواقعة في مضيق هرمز، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الثلاثاء.

كذلك ذكر التلفزيون الرسمي أن مبنى الحسينية الكبرى في مدينة زنجان في شمال غرب إيران، "تضرّر بعد هجوم العدو الصباحي على شارع فردوسي".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بانقطاعات في التيار الكهربائي في طهران.

وفي المقابل، أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الثلاثاء، نقل ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة إلى مستشفيات في منطقة تل أبيب، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط شظايا مقذوفات بعد إنذار عن إطلاق رشقة صاروخية إيرانية.

وفي الامتدادات الإقليمية للحرب، دوّى انفجار صباح الثلاثاء قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصرها في "اعتداء صهيوأميركي" على أحد مواقعها في محافظة الأنبار بغرب العراق.

وتَواصلت الضربات الإيرانية لدول الخليج.

وأُصيب أربعة أشخاص بجروح جرّاء سقوط شظايا على منازل في حي بجنوب مدينة دبي الإماراتية، وفق ما أفادت السلطات.

وأدى هجوم إيراني بطائرة مسيّرة إلى نشوب حريق في ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي، من دون أن يسفر عن إصابات أو عن تسرّب نفطي، بحسب ما أفادت مصادر عدة، الثلاثاء.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، إصابة شخصين إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة في محافظة الخرج قرب الرياض حيث قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم عسكريين أميركيين.

أما في ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، فقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الدول التي لم تشارك في الحرب على إيران وتعاني من نقص في الوقود ينبغي أن "تذهب وتحصل على نفطها بنفسها" عبر هذا الممر الإستراتيجي.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تماما كما لم تكونوا أنتم هناك من أجلنا".

وأكدت الصين، الثلاثاء، أن ثلاث سفن حاويات عبرت مضيق هرمز الذي أغلقته إيران على وقع الحرب على إيران، معربة عن "امتنانها" للخطوة.

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء الـ27 إلى العمل بتنسيق تام لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب على إيران.

أما في الولايات المتحدة، فتجاوز معدل سعر البنزين في محطات الوقود أربعة دولارات للغالون، بحسب ما أعلنت الجمعية الأميركية للسيارات، الثلاثاء، في أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.

وفي عمّان، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، الثلاثاء، أن دول المنطقة، خسرت نحو 186 مليار دولار، نتيجة شهر واحد من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وفي ظل هذه التطورات، أكدت قطر، الثلاثاء، أن موقف الخليج "موحّد" بالدعوة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب على إيران.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن الصين وباكستان ستعززان تعاونهما بشأن إيران، وذلك خلال زيارة مسؤولين رفيعي المستوى من إسلام آباد إلى العاصمة الصينية.

وفي موازاة استمرار الحرب، أعدمت إيران، الثلاثاء، شخصين دينا بالانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق المحظورة والتخطيط للإطاحة بالسلطات الإيرانية، بحسب ما أعلن القضاء، بعد يوم على إعدام شخصين آخرين بتهم مشابهة.

كاتس واحتلال في لبنان

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيُبقي سيطرته على مساحة واسعة من جنوب لبنان، حتى بعد انتهاء الحرب الحالية.

وجدّدت إسرائيل قصفها على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد إنذار لسكان المنطقة التي تعد معقلا رئيسيا لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه منذ استئناف الأعمال العدائية مع حزب الله في 2 آذار/ مارس الماضي إلى عشرة.

وندّد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بالهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، وأسفرت عن سقوط قتلى، عادّا أنها "غير مقبولة إطلاقا".

من جهة أخرى، عبر أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من السوريين، الحدود من لبنان إلى سورية، منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، على ما أعلنت، الثلاثاء، ممثّلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالإنابة في سورية، عسير المضاعين، خلال مشاركتها من دمشق عبر الفيديو في مؤتمر صحافي في جنيف.

ماكرون وزيارة اليابان

ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى اليابان في زيارة كان الهدف منها أساسا تعزيز الشراكة في مجال الطاقة النووية والملاحة الفضائية، لكنها باتت تتمحور حول الحرب على إيران، وذلك في إطار جولة له في آسيا تتخلّلها محطة في كوريا الجنوبية.

إعدام الأسرى الفلسطينيين

أثار قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بحق من يوصفون بأنهم "إرهابيون" سلسلة ردود فعل غربية.

ونددت المفوضية الأوروبية بشدّة، الثلاثاء، بالقانون الإسرائيلي الجديد.

وقال الناطق باسم المفوضية، أنور العنوني، "إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون".

وفي مدريد، وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، بأنه "خطوة إضافية نحو الفصل العنصريّ".

وفي برلين، دانت الحكومة الألمانية، القانون الإسرائيلي الجديد، مضيفة أنه يستهدف "حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".

مقتل أفراد أونروا في قطاع غزة

وطلب المفوض العام المنتهية ولايته لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الثلاثاء، إجراء تحقيق في مقتل أكثر من 390 من موظفي الوكالة خلال الحرب في غزة.

إسطنبول

أعرب مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، في رسالة نُشرت الثلاثاء عن رغبته في مخاطبة الرأي العام التركي بحرّية.

موسكو

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا لم تتلقَّ "مبادرة واضحة" من كييف بشأن هدنة خلال عيد الفصح في أوكرانيا، وذلك عقب اقتراح الرئيس الأوكراني هدنة في قطاع الطاقة في اليوم السابق.

الهند

تطلق الهند، الأربعاء، عملية واسعة النطاق لتعداد سكان البلد الذي يقدّر عددهم بأكثر من مليار نسمة، حشدت لها 3 ملايين موظّف على سنة و1,24 مليار دولار.

نيروبي

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها بتعمّد ارتكاب أعمال عنف جنسي بشكل متزايد في إقليم دارفور السوداني، بهدف "إذلال السكان وبثّ الرعب فيهم" بحسب ما جاء في تقرير، الثلاثاء.

كوبا

ووصلت ناقلة نفط روسية إلى ميناء كوبي، الثلاثاء، محملة بأول شحنة نفط خام إلى هذا البلد منذ كانون الثاني/ يناير.

وشوهدت ناقلة النفط "أناتولي كولودكين"، المشمولة بعقوبات أميركية، وهي تدخل ميناء ماتانزاس بغرب كوبا، مُحملة بما يُقدر بـ730 ألف برميل من النفط الخام.

واشنطن

انتقد الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، منظمة التجارة العالمية، الإثنين، بعدما فشلت محادثات عالية المستوى في تمديد الحظر المفروض منذ سنوات على الرسوم الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

بورما

انتخب مجلس النواب البورمي، رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، نائبا للرئيس الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول في البرلمان، ما يقرّبه أكثر من تولي الرئاسة والمحافظة على حكمه.