تقرير: وسيط لوزير الحرب الأميركي حاول الاستثمار في شركات دفاعية قُبيل الهجوم على إيران

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن عدة مصادر، أنّ وسيطًا مرتبطًا بوزير الحرب الأميركي حاول الاستثمار في شركات دفاعية قُبيل الهجوم على إيران، دون إتمام الصفقة، فيما نفى البنتاغون صحة التقرير.

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أنّ وسيطًا يعمل لدى وزير الحرب ​الأميركي، بيت هيغسيث، حاول القيام باستثمار ضخم في ‌شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وجاء في تقرير "فاينانشال تايمز"، ​أنّ وسيط هيغسيث في بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري تواصل مع شركة "بلاك ⁠روك"، (أكبر شركة لإدارة الأصول والمخاطر في العالم)، في شباط/ فبراير، بشأن استثمار ملايين الدولارات في صندوق ​المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت ​قصير من شنّ الولايات المتحدة الحرب على إيران.

وأفاد التقرير بأنّ الصفقة الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيغسيث لم تتم في نهاية المطاف، إذ لم يكن ​الصندوق، الذي أُطلق في أيار/ مايو من العام الماضي، متاحًا ​بعد لعملاء "مورغان ستانلي" للشراء.

ولم يوضّح تقرير الصحيفة مدى صلاحيات الوسيط في ‌إجراء ⁠الاستثمارات نيابة عن وزير الحرب الأميركي، أو ما إذا كان هيغسيث على علم بما يفعله الوسيط.

وردًا على التقرير، نفت وزارة ‌الحرب الأميركية، (البنتاغون)، ​صحة ما ذكرته ​الصحيفة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، شون بارنيل، على "إكس"، إنّ ​التقرير "كاذب ومختلق بالكامل" وطالب بسحبه.

وقال بارنيل "لم يتواصل الوزير هيغسيث، ولا أي من ممثليه، مع شركة ’بلاك روك’ بشأن أي استثمار ​من هذا القبيل".

ويأتي ​هذا التقرير عن محاولة الاستثمار، في خضم تدقيق ​أوسع نطاقًا ⁠في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية وأسواق التنبؤ، (منصات تداول رقمية تتيح شراء وبيع عقود مبنية على نتائج أحداث مستقبلية غير ⁠مؤكدة)، قُبيلَ ​قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السياسية ​المهمة.