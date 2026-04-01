استطلاع: ثلثا الأميركيين يؤيدون إنهاء الحرب على إيران سريعا

يعتقد ثلثا الأميركيين أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل لإنهاء مشاركتها في الحرب على إيران سريعا، حتى لو كان ذلك يعني عدم تحقيق الأهداف التي حددتها إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس".

وعبر نحو 66% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أُجري من الجمعة إلى ​الأحد، عن هذا الرأي، بينما قال 27% إنه ​ينبغي على أميركا العمل على تحقيق جميع أهدافها في إيران، ⁠حتى لو استمر الصراع لفترة طويلة. ولم يُجب 6% ​عن السؤال.

ومن بين الجمهوريين المؤيدين لترامب، أيّد 40% إنهاء ​الصراع سريعا حتى لو لم يحقق أهداف الولايات المتحدة، بينما أيّد 57% استمرار التدخل لفترة أطول.

وامتدت الحرب المستمرة منذ شهر إلى أنحاء بالشرق الأوسط، ​وأودت بحياة الآلاف، وأثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار ​الطاقة، مما زاد من مخاوف حدوث تضخم.

وعبر 60% من المشاركين في ‌الاستطلاع، ⁠الذي شمل 1021 شخصا، عن رفضهم للضربات العسكرية الأميركية على إيران، بينما أيدها 35%.

ومن أبرز آثار الحرب في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار البنزين، التي تجاوزت أربعة دولارات للجالون، الإثنين، لأول ​مرة منذ أكثر ​من ثلاث ⁠سنوات، وفقا لبيانات خدمة جازبادي.

وأفاد ثلثا المشاركين في الاستطلاع بتوقعهم ارتفاع أسعار البنزين خلال العام المقبل، ​بمن فيهم 40% من الجمهوريين.

ويخوض الجمهوريون بزعامة ​ترامب ⁠انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر التي ستحدد ما إذا كانوا سيتمكنون من الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب ⁠والشيوخ.

ورأى ​أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن ​الصراع سيؤثر سلبا في الغالب على أوضاعهم المالية الشخصية، بمن فيهم 39% ​من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع.