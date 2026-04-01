استعدادا لتوغل بإيران؟ واشنطن تحرك مقاتلات دعم قريب للقوات البرية

أرسل الجيش الأميركي 12 طائرة هجومية من طراز "إيه 10 ثاندر بولت 2" إلى بريطانيا، بينما يستمر النشاط المكثف لطائرات التزود بالوقود الأميركية في كل من بريطانيا ورومانيا.

وبحسب معلومات أوردتها حسابات متخصصة في الاستخبارات مفتوحة المصدر وتحليل البيانات، أقلع في 31 آذار/ مارس الماضي ما مجموعه 6 طائرات للتزود بالوقود طراز "بوينغ كيه سي-135 ستراتوتانكر"، من بريطانيا ورومانيا.

كما أقلعت 3 طائرات تزود بالوقود من قاعدة ميلدنهال لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث حلّقت حتى جنوب غرب إنجلترا قبل أن تعود إلى القاعدة.

ورُصدت طائرة "ستراتوتانكر" تحمل الرقم التسجيلي "60-0333" وطائرة "لوكهيد مارتن إم سي-130 جيه كوماندو 2"، وهي طائرة خاصة للتزود بالوقود والنقل تحمل الرقم التسجيلي "09-6207"، قد أقلعتا من القاعدة نفسها.

وفي رومانيا، لوحظ أن ثلاث طائرات "ستراتوتانكر" قد أقلعت من قاعدة النقل الجوي في مطار هنري كواندا في بوخارست، وتوجهت إلى جنوب اليونان.

ووصلت 3 طائرات تزود بالوقود تحمل أرقام "61-0290" و"58-0056" و"62-3578"، أقلعت من ولاية مين الأميركية إلى الشرق الأوسط وهبطت في إسرائيل، فيما شوهدت طائرة أخرى تحمل الرقم "63-8880" في طريقها إلى المنطقة.

قاذفات "بي 52" الإستراتيجية

ولم تقتصر التحركات العسكرية الأميركية على طائرات التزود بالوقود فحسب، بل تم رصد قاذفة أميركية من طراز "بي 52 إتش ستراتوفورتريس" أقلعت من بريطانيا متجهة نحو مهمة يُعتقد أنها مرتبطة بهجوم على إيران.

وبحسب معلومات منشورة على موقع سلاح الجو الأميركي، يوجد 58 طائرة "بي 52 إتش ستراتوفورتريس" في الخدمة الفعلية و18 أخرى احتياطية.

وأعلن ​رئيس ​هيئة الأركان ⁠الأميركية ​المشتركة ​الجنرال دان ​كين، الثلاثاء، تحليق قاذفات "بي 52 إتش ستراتوفورتريس" لأول مرة فوق إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير الماضي.

صائدة الدبابات

نشرت بعض الحسابات صورا لطائرات "إيه-10 وورثوغ" التابعة لسلاح الجو الأميركي، والتي كان من المتوقع أن تتجه إلى الشرق الأوسط، وقد هبطت في بريطانيا قبل يومين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن 12 طائرة من طراز "إيه-10 سي ثاندربولت 2"، المعروفة باسم "وورثوغ"، هبطت مساء 30 آذار/ مارس الماضي في قاعدة لاكينهيث الجوية بمنطقة سوفولك في بريطانيا.

ولم يقدّم الجيش الأميركي تفاصيل بشأن مهمة هذه الطائرات، إلا أن هذا الانتشار يُرجّح أنه يأتي في إطار التحضيرات للانتقال إلى الشرق الأوسط ضمن الهجمات على إيران.

وتُعرف طائرات "إيه-10 سي ثاندربولت 2" بـ"صائدات الدبابات"، وهي مصممة لتوفير الدعم الجوي القريب للقوات البرية.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بدول عربية.