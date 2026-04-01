الأرجنتين تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

يهدف القرار إلى فرض قيود مالية وتشغيلية عليه، في مسعى لتعزيز مكافحة الإرهاب وحماية النظام المالي، إلى جانب توجيه رسالة سياسية واضحة بشأن تموضع بوينس آيرس في مواجهة التهديدات الأمنية.

أعلنت الأرجنتين، الأربعاء، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، في خطوة تأتي بالتزامن مع دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران شهرها الثاني، ضمن سياق تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضحت الرئاسة الأرجنتينية، في بيان صادر عن مكتب الرئيس خافيير ميلي، أن القرار يستند إلى اتهامات بدعم الحرس الثوري لجماعة حزب الله اللبنانية، لا سيما في تنفيذ هجومين يعدان من أخطر "الهجمات الإرهابية" في تاريخ البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأشار البيان إلى أن تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف سفارة إسرائيل في بوينس آيرس في 17 آذار/مارس 1992، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 200.

كما أعقب ذلك، في 18 تموز/يوليو 1994، هجوم آخر استهدف مقر الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، ما أدى إلى مقتل 85 شخصا وإصابة أكثر من 300، وُصف بأنه أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأرجنتينية.

وبينت الرئاسة أن التحقيقات القضائية والاستخبارية خلصت إلى أن الهجومين تم التخطيط لهما وتمويلهما وتنفيذهما بمشاركة مباشرة من مسؤولين بارزين في النظام الإيراني وعناصر من الحرس الثوري.

وأكدت الحكومة الأرجنتينية إدراج الحرس الثوري الإيراني في السجل العام للكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، في قرار جاء بتنسيق بين وزارات الخارجية والأمن القومي والعدل، إلى جانب أجهزة الاستخبارات، استنادا إلى تقارير رسمية توثق أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود.

وأوضحت أن هذا التصنيف يتيح فرض عقوبات مالية وقيود تشغيلية تهدف إلى الحد من قدرة الحرس على العمل داخل البلاد، إضافة إلى حماية النظام المالي الأرجنتيني من الاستغلال في أنشطة غير قانونية.

وفي ختام البيان، أعرب الرئيس الأرجنتيني عن أمله في أن يسهم القرار في إنصاف عائلات الضحايا بعد أكثر من 30 عامًا، مؤكدًا التزام حكومته بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسعيها إلى إعادة تموضع الأرجنتين ضمن ما وصفه بـ"الحضارة الغربية" ومواجهة كل من يهددها.