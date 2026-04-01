الحرس الثوري الإيراني يقول إن مضيق هرمز لن يُفتح أمام "الأعداء"

أكد الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز بوجه "الأعداء"، وسيطرته الكاملة عليه، بينما ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بإعادة فتحه، مهددا بتصعيد الهجمات، فيما نفت طهران طلب التهدئة وأعلنت استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بالخليج.

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن مضيق هرمز الإستراتيجي سيظل مغلقا أمام "أعداء" البلاد، في وقت صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه لن ينظر في وقف إطلاق النار، إلا إذا أُعيد فتحه.

وقال الحرس الثوري في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن "الوضع في مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي سيطرة تامة ومهيمنة".

وأضاف أنه "لن يُفتح أمام أعداء هذه الأمة".

وفي تصريحات، قال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رئيس النظام الإيراني الجديد، الأقل تطرفًا والأكثر ذكاءً من أسلافه، طلب من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار"، مضيفًا: "سننظر في ذلك عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا وحرًا وآمنًا". وتابع في لهجة تصعيدية: "حتى ذلك الحين، سنواصل ضرب إيران بقوة، أو كما يقولون، سنعيدها إلى العصر الحجري".

طهران: تصريحات ترامب "لا أساس لها من الصحة"

في السياق، أكّدت طهران، الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن طلبها وقفا لإطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر "كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، وفق بيان للناطق باسم وزارة الخارجية.

كما قال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إنه استهدف ناقلة نفط في الخليج، مضيفا أنها تعود لإسرائيل.

وجاء في بيان للحرس، أن "ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني غير الشرعي وقاتل الأطفال، وتحمل الاسم التجاري ’أكوا 1’ في المنطقة الوسطى من الخليج، استُهدفت بدقة في المعركة الصاروخية للقوات البحرية في الحرس الثوري، وهي تحترق".

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، أن الناقلة أُصيبت داخل مياهها الإقليمية.