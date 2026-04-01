برسالة لنعيم قاسم: المرشد الإيراني يؤكد مواصلة دعم حزب الله

أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، استمرار دعم طهران لحزب الله ضد إسرائيل، برسالة للأمين العام نعيم قاسم، واصفا واشنطن وتل أبيب بأعداء الإسلام، ومشيدا بدور الحزب، وسط تصعيد إقليمي وحرب متواصلة.

أكد المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، أن طهران ستواصل دعم "حزب الله" في مواجهته مع إسرائيل.

جاء ذلك في رسالة بعثها خامنئي، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم.

ووصف خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما "أشد أعداء العالم الإسلامي"، مشيدا بدور حزب الله في لبنان.

وقال مخاطبًا قاسم: "بوجودكم في طليعة المقاومة المباركة بلبنان، فإنكم تقودون هذه الحركة في هذه اللحظة الحساسة والتاريخية".

وشدد على أن طهران ستواصل دعمها لحزب الله، مضيفا أن "إيران تنتهج سياسة حازمة متمثلة في دعم المقاومة ضد العدو الصهيوني الأميركي".

واتسعت رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إقليميا، لتشمل لبنان في 2 آذار/ مارس الماضي، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 شباط/ فبراير الماضي، حربا متواصلة على البلاد، خلفت آلاف القتلى والجرحى بينهم المرشد علي خامنئي.

وفي 2 آذار/ مارس، هاجم حزب الله، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت يوم 3 آذار/ مارس في توغل بري محدود بالجنوب.