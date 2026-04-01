روبيو: نهاية الحرب على إيران ليست اليوم ولا غدا، لكنها ستأتي

أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تقترب من إنجاز أهدافها العسكرية في إيران، مع الحفاظ على استعداد كامل للحوار، محذرًا من أي محاولات إيرانية لامتلاك أسلحة نووية أو تعطيل الملاحة الدولية.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريح لشبكة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها العسكرية في إيران بكفاءة قتالية غير عادية، مضيفا أن "نهاية الحرب ليست اليوم ولا غدًا، لكنها ستأتي".

وأوضح أن واشنطن ترى "خط النهاية" في الصراع الذي دخل أسبوعه الخامس، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب، لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، ولن يسمح بوجود تهديد نووي يمس الولايات المتحدة حاليا أو مستقبلا.

وأشار روبيو إلى أن إيران كانت تجمع المكونات اللازمة لإنتاج رؤوس نووية، واستعرضت الأسبوع الماضي صواريخ باليستية كانت قد أنكرت وجودها سابقا.

وأضاف أن طهران رفضت عروضا من دول صديقة لتسليم مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، الذي لا توجد له استخدامات مدنية أو طبية، والهدف الوحيد منه هو إنتاج القنبلة النووية.

وأكد الوزير أن إيران تمر بأضعف حالاتها العسكرية والسياسية منذ 25 عاما، وأن الجيش الأمريكي يقترب من تحقيق كل أهدافه.

وفيما يخص الدبلوماسية، قال روبيو إن الولايات المتحدة ستظل مستعدة للحوار، مع احتمال لعقد اجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما، لكنها لن تتهاون ولن تنخدع بمحاولات استغلال المفاوضات.

وأشار إلى أن أي إعاقة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدا أن واشنطن ستعيد النظر في علاقتها مع حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الصراع.