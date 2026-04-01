كم بلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران حتى الثلاثاء؟

قتل الآلاف معظمهم مدنيون في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، وفي ما يلي أدناه الحصيلة الأخيرة المعلن عنها لغاية يوم الثلاثاء.

تتواصل الحرب في الشرق الأوسط منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران في 28 شباط/ فبراير، وتسفر عن سقوط مزيد من الضحايا.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات.

إيران

في 30 آذار/ مارس، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3492 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1574 مدنيا بينهم 236 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 1211 عسكريا و707 أشخاص لم تحدّد صفتهم.

وأفادت الحكومة الإيرانية، الإثنين، بمقتل 246 امرأة، و216 شخصا دون الثامنة عشرة، و17 طفلا دون الخامسة، على الأقل منذ بدء الحرب.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني علي جعفريان في 26 آذار/ مارس، إن عدد القتلى بلغ نحو 1937 شخصا على الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 240 امرأة و212 طفلا، مشيرا إلى أن عدد الجرحى تجاوز 24800.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 1268 منذ بدء الحرب الإسرائيلية إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران في الثاني من آذار/ مارس الماضي، بينهم 125 طفلا و88 امرأة و52 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 3680 شخصا بجروح.

وبين المدنيين، ثلاثة صحافيين استشهدوا، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد، هم علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد فتوني.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بنزوح أكثر من مليون شخص. وأعلن الجيش اللبناني مقتل تسعة من جنوده منذ بدء الحرب. فيما لم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف عناصره.

إسرائيل

أفادت مصادر طبية والسلطات الإسرائيلية بمقتل 19 مواطنا منذ بدء الحرب. ومن بين هؤلاء، قُتل 16 مواطنا بهجمات صاروخية إيرانية، بينهم 14 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، وتايلاندي وفيليبينية.

وقُتل مواطنان آخران في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث تخوض إسرائيل معارك ضد حزب الله. كما قُتل مواطن آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن حصيلة الجرحى تخطت 490 شخصا أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات جراء القصف الذي تقوم به إيران ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود وضباط في معارك في جنوب لبنان.

الضفة

قُتلت أربع نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) عن مقتل 39 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 20 مدنيا.

القتلى الآخرون هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

في الكويت، أعلنت المؤسسة العسكرية والحكومة عن سبعة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود وثلاثة مدنيين، بينهم فتاة في الحادية عشرة وعامل هندي بمحطة لتوليد الكهرباء.

وفي الإمارات، قُتل عشرة أشخاص هم ثمانية مدنيين وعسكريان قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّين.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّين. كما قُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

وفي سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للبلاد.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 103 أشخاص على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب الأرقام التي جرى جمعها.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية، إن 69 مقاتلا في الفصائل و"الحشد الشعبي" قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

وقُتل عنصران في الشرطة في الموصل بشمال العراق في استهداف لموقعهما فيما أُصيب خمسة آخرون، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وفي إقليم كردستان، قضى ستة عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق في هجومَين بصواريخ باليستية إيرانية على مقرّهم في محافظة إربيل.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي طال المرفق.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

كما قُتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد يضم مستشارين إيرانيين يعملون جانب فصائل عراقية موالية لإيران، بحسب مصادر أمنية.

وأعلنت السلطات مقتل مدني في شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان، هو أوّل عسكري فرنسي يلقى حتفه في هذا النزاع.

وأبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية إصابة 29 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية. فيما لم يسجّل أيّ قتيل في البلاد.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي إصابة ثمانية أشخاص إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس الماضي.

إصابات الأميركيين في الشرق الأوسط

إضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم في الخليج والستة الآخرين في العراق، أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 300 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بينهم عشرة اعتُبرت إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.