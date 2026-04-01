موجز أنباء العالم الأربعاء: تصعيد متواصل للحرب على إيران واتساع تداعياتها

تتواصل الضربات والهجمات المتبادلة في الحرب على إيران، مع انفجارات في طهران ورشقات صاروخية وهجمات بمسيّرات طالت دولا عدة في المنطقة. وتتسع تداعيات الحرب وسط تحركات دولية ومخاوف على أمن الملاحة والطاقة.

هزّت سلسلة انفجارات أحياء في طهران صباح الأربعاء، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سينهي العمليات العسكرية في إيران في غضون أسبوعين أو ثلاثة سواء جرى التوصل إلى اتفاق مع طهران أم لا.

وجاء ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة واسعة من الضربات على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران.

وأصيبت مجمّعات صناعية للصلب في وسط إيران وجنوب غربها بأضرار جرّاء تَعَرُّضها لغارات أميركية إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة "فارس"، بينما استهدفت غارات جوية المنطقة المحيطة بمقر السفارة الأميركية سابقا في طهران، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببعض جدران المبنى، وفق ما أفاد صحافيون.

وفي إسرائيل، أعلنت مصادر طبية إصابة 14 شخصا بينهم طفلة تبلغ 11 عاما بحالة خطيرة بعد رصد رشقة صاروخية من إيران.

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية تصدّت في وقت مبكر من صباح الأربعاء لصاروخ أُطلق من اليمن، حيث أعلن الحوثيون شن هجمات على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

وقال الحوثيون المدعومون من إيران، إنهم شنّوا هجوما صاروخيا ثالثا على إسرائيل، وفقا لبيان للناطق باسمهم نُشر على تطبيق "تلغرام".

لبنان

اغتالت اسرائيل القيادي البارز في حزب الله يوسف هاشم بغارة على منطقة الجناح في بيروت وهو المسؤول الأرفع في الحزب، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومصدر مقرب من حزب الله، في ضربة قالت وزارة الصحة اللبنانية إنها أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص.

أربيل

نشب حريق في مستودع للزيوت تابع لشركة بريطانية في إقليم كردستان العراق جرّاء هجوم بمسيّرات لم يخلّف ضحايا، حسبما أعلنت السلطات المحلية والشركة.

الإمارات

قُتل شخص من التابعية البنغلادشية في الإمارات العربية المتحدة بشظايا طائرة مسيّرة تم اعتراضها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام" نقلا عن السلطات المحلية في إمارة الفجيرة.

وأُصيب مواطن هندي بجروح جراء شظايا ناجمة عن اعتراض مسيّرة في منطقة صناعية بإمارة أم القيوين في شمال الإمارات، وفق ما أفادت السلطات.

وتعرّضت ناقلة نفط لشركة قطر للطاقة لضربة صاروخية في المياه الإقليمية القطرية، على ما أفادت السلطات مُحمِّلة إيران مسؤولية الهجوم.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار البنزين في الإمارات بأكثر من 30%، بينما قفزت أسعار الديزل بنسبة 72%.

الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، أن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع "حريق كبير" في خزانات وقود.

الأرجنتين

أدرجت الحكومة الأرجنتينية الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للأفراد والمنظمات "الإرهابية" وفق ما أعلنت الرئاسة الأرجنتينية في بيان.

بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعا يضم أكثر من 30 دولة مستعدة للتحرك من أجل استعادة وضمان سلامة النقل البحري في مضيق هرمز.

إيطاليا

رفضت إيطاليا أخيرا السماح لبعض الطائرات الأميركية المتجهة إلى الشرق الأوسط في مهمة قتالية بالهبوط في قاعدة سيغونيلا في شرق صقلية، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع ووسائل إعلام إيطالية.

البورصات الأوروبية

سُجّل ارتفاع حاد في أسعار الأسهم في البورصات الأوروبية في بداية تداولات الأربعاء، بفعل تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث فيه عن وقف الحرب على إيران خلال "أسبوعين أو ثلاثة".

ألمانيا

خفضت معاهد اقتصادية رائدة توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا محذرة من أن التضخم المتزايد الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط سيؤثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

أسعار النفط

تراجع سعر برميل نفط برنت إلى ما دون عتبة 100 دولار، مدفوعا بآمال التهدئة.

أميركا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة "ستضطر لإعادة النظر" في علاقتها مع حلف شمال الأطلسي عندما تنتهي الحرب مع إيران.

إلى ذلك، تناقش المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية مركزية في الهوية الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد ترامب الذي يعتزم حضور الجلسات باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.

باكستان وأفغانستان

تجري باكستان وأفغانستان محادثات في الصين سعيا لإيجاد حلّ لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بينهما والذي تفجر إثر وقوع هجمات عبر الحدود، حسبما صرح مسؤولان.

تركيا

دعا خبراء من الأمم المتحدة السلطات التركية إلى الكفّ عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بهدف "التجريم المستمر" للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين.

إلى ذلك، لقيَ 19 مهاجرا أفغانيا كانوا على متن قارب مطاطي مصرعهم غرقا في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن خفر السواحل الأتراك.

إسبانيا

أعلنت شرطة كاتالونيا فتح تحقيق بشأن "هتافات معادية للإسلام وكارهة للأجانب" التي رُدّدت مساء الثلاثاء خلال المباراة الودية في كرة القدم بين إسبانيا ومصر في برشلونة الكاتالونية شمال شرق إسبانيا.

الصين

اتهمت الصين الفيليين بانتهاك القانون الدولي، مهددة باتخاذ "إجراءات" لحماية سيادتها بعدما أعلنت مانيلا عزمها تغيير أسماء جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

فرنسا

رفض القضاء الفرنسي أن يسلّم إلى تونس حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفق قرار صدر عن محكمة الاستئناف في باريس المختصّة في هذه الشؤون.

كينيا

قُتل عشرات الأشخاص على الأقل في الانفجارات التي نجمت عن حريق اندلع في مستودع ذخيرة في بوجومبورا، العاصمة الاقتصادية لبوروندي، بحسب ما أفادت مصادر أمنية، في حين لم تعلن السلطات أي حصيلة.