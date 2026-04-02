أهالي جنود إسرائيليين لنتنياهو: خطورة غير مبرّرة يواجهونها بلبنان بظلّ نقص دعم عسكريّ

طالب أهالي جنود بلواء ناحال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بإعادة النظر في استمرار نشر أبنائهم بجنوب لبنان، معتبرين المخاطر غير مبررة لنقص الدعم الجوي، ومحذرين من زيادة الإصابات، وداعين لبدائل وتقييم عاجل.

عدّ أهالي جنود في الجيش الإسرائيلي، أن الخطورة التي يواجهها أبناؤهم في جنوب لبنان، غير مبرّرة في ظل نقص دعم عسكريّ كاف، خلال تصاعُد العدوان الإسرائيلي على لبنان، والحرب على إيران؛ وذلك في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس.

وطالب أهالي عناصر في لواء "ناحال" بجيش الاحتلال، نتنياهو، الثلاثاء، بإعادة النظر في استمرار نشر أبنائهم في جنوب لبنان. ووفقا لهم فإنّ المخاطر التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة؛ "غير مبررة على الإطلاق"، ويعود ذلك جزئيًا إلى "عدم توفُّر الإمكانيات الكاملة، لتنفيذ المهام".

وذكر الأهالي الإسرائيليون في رسالتهم، الموجهة كذلك إلى قيادة اللواء، أنّه نظرًا لاستثمار معظم موارد قوات سلاح الجوّ الإسرائيليّ حاليًا ضدّ إيران، فإنّ الجنود في لبنان، لا يتلقون الدعم الجويّ الكافيّ.

ورأوا أنه "يمكن الافتراض أنّ هذا أحد الأسباب الرئيسية لكثرة الإصابات، بالإضافة إلى أسباب أخرى".

وأشاروا إلى أنّه وفقًا لمصادر أمنية، فإنّ أحد أهداف الحرب الحالية في لبنان، هو دفع حزب الله إلى توجيه نيرانه نحو قوات الجيش الإسرائيلي، بدلًا من سكان شمالي إسرائيل.

وكتبوا: "مع عدم التقليل من أهمية حماية سكان المناطق الشمالية، نعتقد أنه من غير المشروع اعتبار إطلاق النار على المقاتلين هدفا حربيا، وتعريض حياتهم للخطر المباشر، ومن دون استخدام كافة الوسائل المتاحة للجيش لضمان سلامتهم".

وأكدوا وجود بدائل أخرى لحماية سكان شمالي البلاد، حتى لو كانت مؤقتة إلى حين انتهاء الحرب في إيران، مثل الإجلاء المؤقت لبلدات شمالية، أو تعزيز الحماية لهم من خلال تثبيت الغرف الإسمنتية المحمية.

كما كتبوا أن "استغلال تفاني أبنائنا الذين يقاتلون منذ ثلاث سنوات في حرب ضارية على جميع الجبهات، ظُلم فادح لا يمكن قبوله".

واختتموا مطالبتهم، بالدعوة إلى "تقديم تقرير حول دراسة الأحداث، واستمرار أساليب القتال، والقرارات المتخذة على المدى القريب"، مؤكدين على واجب القوتين السياسية والعسكرية في الحفاظ على سلامة عناصر الجيش.