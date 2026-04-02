إغلاق مضيق هرمز: الدول الأكثر تضرّرا وسفنها العالقة

أدّى إغلاق إيران شبه التام لمضيق هرمز خلال الحرب إلى شلل الملاحة وتأثر مئات السفن، خاصة من الإمارات واليونان وآسيا، مع تعطل ناقلات نفط وغاز وارتفاع المخاطر، واستمرار عبور محدود بتصاريح، وسط استهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا.

ناقلة غاز مسال بعد عبورها مضيق هرمز، في ميناء مومباي (Getty Images)

تضرّرت سفن دول عديدة جراء إغلاق إيران عمليا، مضيق هرمز الإستراتيجي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وفي ما يأتي لمحة عن دول تأثرت حركة سفنها بسبب الشلل شبه التام في الممر البحري الرئيسي الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

واندلعت الحرب في 28 شباط/ فبراير، إثر بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، تردّ عليها طهران باستهداف تل أبيب، ومصالح أميركية ومواقع للطاقة مثل النفط والغاز في دول الخليج والمنطقة، وبإغلاق مضيق هرمز بشكل شبه تام.

وأوردت وكالة "بلومبرغ" ومنظمات لمراقبة حركة الملاحة البحرية، بيانات عن عدد السفن المتضررة، إلا أن الأرقام قد تكون أكبر فعليا، إذ إن بعض السفن ربما أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها.

الإمارات

أصدرت نحو 670 سفينة شحن بضائع، إشارات من غرب مضيق هرمز، الأربعاء، بينها 120 سفينة تابعة لشركات إماراتية، أي نحو 18% من إجمالي هذه السفن.

اليونان

تأتي اليونان في المرتبة الثانية من حيث الدول المتضررة، إذ تمتلك شركاتها ما لا يقل عن 75 سفينة شحن عالقة في المضيق منذ بداية الحرب، ما يمثل نحو 12% من إجمالي السفن.

ومن بين هذه السفن، نحو 30 ناقلة نفط أو ناقلة غاز طبيعي مسال.

آسيا

وتضررت شركات صينية أيضا، إذ تمتلك الصين 74 سفينة في المنطقة، بينها 25 ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، أما الباقي فهي سفن بضائع وسفن حاويات.

وتطال الأزمة الدول الآسيوية بشكل خاص.

وتمتلك الشركات اليابانية ما لا يقل عن 23 ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال و16 سفينة بضائع في المضيق.

وتعود 25 سفينة لهونغ كونغ؛ بينها 13 ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، و12 سفينة بضائع.

وتُشغل شركات مقرها الهند، 24 ناقلة نفط وغاز في المنطقة.

أما سنغافورة فلديها 29 ناقلة مواد أولية عالقة، منذ بداية الحرب، وكوريا الجنوبية 22. ولفيتنام ثلاث ناقلات غاز طبيعي مسال كبيرة في المنطقة.

النفط والغاز

ويبدو أن نحو خمسين ناقلة نفط خام عملاقة عالقة في المنطقة، بالإضافة إلى إحدى عشرة ناقلة غاز طبيعي مسال.

وتعود سبع ناقلات لكوريا الجنوبية، وست ناقلات لكل من الصين واليابان، وخمس ناقلات لليونان.

سفن مرتبطة بإيران

وعبرت نحو 225 ناقلة مواد أولية المضيق منذ بداية الحرب، بينها أكثر من 40 سفينة إيرانية، بحسب شركة "كيبلر" لتحليلات البيانات البحرية.

كما أجرت سفن لا ترفع العلم الإيراني وليست مملوكة مباشرة لإيران، ولكنها تخضع لعقوبات أميركية، 60 عملية عبور أخرى.

عمليات عبور رغم الأزمة

ونفذت سفن يملكها يونانيون نحو 35 عملية عبور، بينها ثماني عمليات تعود لشركة واحدة، هي "دايناكوم تانكرز ماناجمنت".

كما عبرت المضيق 20 سفينة على الأقل تابعة للصين، و13 سفينة تابعة للهند.

ويبدو أن بعض السفن تمكنت من العبور بفضل نظام تصاريح تمنح إيران بموجبه حق المرور الآمن لدول تعتبرها حليفة.

استهداف السفن الأميركية والأوروبية

ويبدو أن مئات السفن تنتظر انتهاء الحرب، بسبب تكلفة التأمين الباهظة، والمخاطر التي تهدد الطواقم والبضائع.

ويرتبط نحو نصف عدد السفن التي أبلغت عن هجمات أو أنشطة مشبوهة في المنطقة، بأوروبا أو الولايات المتحدة، بحسب إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وبيانات متاحة للعموم عن ملكية السفن.