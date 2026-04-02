الصين: الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وراء إغلاق مضيق هرمز

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران هي "السبب الأصلي" لإغلاق مضيق هرمز، وذلك بعدما دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الدول المتضررة إلى السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول تصريحات ترامب، إن طالسبب الأصلي لانقطاع الملاحة عبر مضيق هرمز هو العمليات العسكرية غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران".

وكان الرئيس الأميركي قد دعا الدول التي تستورد النفط عبر مضيق هرمز إلى "الاستيلاء عليه وحمايته واستخدامه" لصالحها.

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه ​الرسمية عن المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية المعروفة باسم (مقر خاتم ​الأنبياء)، إبراهيم ذو الفقاري، قوله اليوم الخميس ​إن طهران ستواصل الحرب لحين ​إذاقة الولايات المتحدة وإسرائيل "الندم الدائم ​والاستسلام".

جاء هذا الوعيد بعد تهديد ترامب ​بضرب إيران "بقوة شديدة" خلال الأسبوعين ‌إلى ⁠الثلاثة أسابيع المقبلة، ومضي الولايات المتحدة على مسار ​تحقيق ​كل أهدافها ⁠العسكرية من الحرب.

وأضاف ذو الفقاري أن ​تقييم الولايات المتحدة وإسرائيل ​للقدرات ⁠العسكرية الإيرانية "غير مكتمل". وتابع قائلا إن إيران ستصعد العمليات ⁠العسكرية ​بهجمات "أكثر سحقا واتساعا ​وتدميرا" على أعدائها.